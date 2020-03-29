"بلدية دبي" تعقم 226 منطقة في الإمارة و129 موقعاً تابعاً لها

المصدر: دبي- وائل نعيم

أنجزت بلدية دبي تعقيم 226 منطقة في الإمارة ، و129 من المواقع والمباني التابعة لها، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ضمن حملة التعقيم الوطني التي تم إطلاقها وتستهدف المرافق والأماكن العامة وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات ووفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات لضمان أعلى مستويات الحماية للمجتمع والوقاية من فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19)، وضمن الإجراءات الوقائية المكثفة التي انتهجتها حكومة دبي بكافة أجهزتها منذ وقت مبكر مع بداية انتشار الفيروس حول العالم.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي لـ "البيان" : شارك في عمليات التعقيم 186 عاملاً من بلدية دبي، مشيرة إلى أن جميع المنتجات المستخدمة في التطهير و التعقيم في إمارة دبي يتم تقييمها و تسجيلها في نظام "منتجي" وهي تحوي على نفس المواد الفعالة الواردة في القوائم المعتمدة من وكالة حماية البيئة الامريكية EPA و قوائم مركز كيماويات مضادات الجراثيم CBC وهي المواد الموصي بها من منظمة الصحة العالمية WHO كمواد فعالة خلال عمليات التعقيم.

وأوضحت تأتي أعمال التعقيم تجسيداً للجهود الوقائية الرامية لضمان صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، حيث بدأت الحملة بتنفيذ أعمال التعقيم منذ يوم الخميس الماضي والتي تتخذها جميع مؤسسات وهيئات الدولة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع، وتستمر بلدية دبي في حملة تعقيم وتطهير مناطق ومرافق الإمارة بأحدث التقنيات المتطورة.

وأضافت: استخدمت بلدية دبي ولأول مرة طائرات بدون طيار "الدرونز" في عمليات التعقيم، والتي تسهم في تعزيز سرعة وسلاسة تلك العمليات بشكل فعّال ومتقدم، كما تستخدم فرق العمل المتخصصة أحدث المركبات والمعدات الخاصة بالرش والتطهير ومنها: أجهزة الرش المقطورة على السيارات والتي تعمل على تفتيت سائل التطهير إلى جزيئات صغيرة، وكذلك المرشات المحمولة على الظهر والتي تعمل بطاقة التجزئة الهيدروليكية، بالإضافة إلى آلات الرذاذ والتبخير، ويتم استخدام منتجات التطهير المعتمدة لدى البلدية والتي تم تقيمها والتحقق من فعاليتها وتسجيلها في نظام "منتجي" والمطابقة لمواصفات منظمة الصحة العالمية.

وأشارت الدكتور نسيم رفيع إلى أن عملية التعقيم تتم في امارة دبي من قبل متخصصين بحيث يتم اتباع إرشادات السلامة و طريقة استخدام المنتج و نسبة التخفيف و الخلط لضمان الاستخدام الامن، وقالت نوصي دائما الجمهور الكريم بعدم التواجد في الأماكن العامة اثناء عمليات التعقيم و التطهير حرصا على صحتهم وسلامتهم التي تشكل أولوية في عمل بلدية دبي