طرق دبي توضح مواعيد عمل المواصلات العامة خلال برنامج التعقيم الوطني

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت هيئة الطرق والمواصلات توضيحا لمستخدمي المواصلات العامة حول مواعيد عمل المواصلات خلال فترة التعقيم الوطني .

وقالت الهيئة في حسابها الرسمي على " تويتر " : " إلى مستخدمي باص دبي، نعلمكم بأن خلال فترة تمديد "برنامج التعقيم الوطني" لغاية 5 أبريل، ستنطلق الرحلات الأولى للحافلات العامة عند الساعة 7 صباحاً والأخيرة عند الساعة 6 مساءً".

وآضافت : " ستتوقف كافة وسائل المواصلات العامة يومياً لغاية يوم الأحد المقبل، الموافق 5 ابريل، من الساعة 8 مساءً إلى 6 صباحاً، تماشياً مع قرار تمديد فترة "برنامج التعقيم الوطني"، علماً أنه سيُستثنى من قرار الإيقاف، الحافلات المؤدية للمستشفيات ومركبات الأجرة التي تُطلب عبر التطبيقات الذكية".

وكانت الهيئة أعلنت أنه تم تغيير أوقات رحلات الحافلات عبر المدن خلال فترة تنفيذ "برنامج التعقيم الوطني" على أن تكون كالتالي:

رحلات أبوظبي والفجيرة وحتا: الرحلة الأولى 7 صباحاً والأخيرة 4 مساءً.

رحلات الشارقة وعجمان: الرحلة الأولى 7 صباحاً والأخيرة 5 مساءً.