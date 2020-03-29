تنفيذي الشارقة" يمدد تعليق كل الفعاليات الجماهيرية والإحتفالات حتى نهاية إبريل"

المصدر: وام

بتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة .. أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرارا يقضي بتمديد فترة تعليق إقامة الفعاليات الجماهيرية الاجتماعية والرياضية والاحتفالات كافة في صالات الأفراح وقاعات المناسبات والفنادق والمرافق الحكومية والمجتمعية حتى نهاية ابريل المقبل.



كإجراء وقائي واحترازي وذلك في إطار جهود دولة الإمارات الحثيثة للمساهمة في السيطرة على فيروس كورونا الجديد المستجد "كوفيد 19" ومنع انتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية وصحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وينفذ ما جاء في القرار اعتبارًا من يوم الأربعاء 1 إبريل 2020م، ويعمل به حتى نهاية إبريل 2020، علماً بأن المدة قابلة للتمديد.