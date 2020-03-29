وزارة تنمية المجتمع تتيح للمقبلين على الزواج دورة "إعداد" عن بُعد

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة تنمية المجتمع يوم أمس السبت، ولأول مرة، محاضرة عن بُعد بخاصية "مباشر" عبر الأجهزة الذكية، ضمن برنامج "إعداد" لتأهيل الشباب المواطنين المقبلين على الزواج، الإلزامي للمستفيدين من منحة الزواج، والتي استهدفت عدداً من الشباب والفتيات المؤهلين للالتحاق بالدورة لاستيفاء شروط الحصول على المنحة، في خطوة تأتي انسجاماً مع جهود الوزارة بتقديم الخدمات للمتعاملين عن بُعد، في إطار التزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية، بمنع التجمعات وتوفير الخدمات التنموية بوسائل تفاعلية بديلة، تحقيقاً لتوجهات الحكومة الذكية في ظل الإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

وفي هذا الصدد أكدت وحيدة خليل درويش مدير إدارة منح الزواج بوزارة تنمية المجتمع، أن فكرة محاضرة "إعداد عن بُعد" التي تعتبر واحدة من الشروط الإلزامية للمستفيدين من منح الزواج، تأتي استجابة لتوجيهات القيادة، وتحقيقاً لتوجهات الحكومة الذكية، وترجمة لجهود الوزارة المتواصلة للبحث دائماً عن حلول مبتكرة وخدمات استباقية، وصولاً إلى المستفيدين أينما كانوا، بما يؤكد أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، استناداً إلى إمكانات تقنية ومعرفية، وتماشياً مع المتطلبات الحكومية والاستحقاقات الوطنية والتنموية في ظل الظروف الراهن، مشيرة إلى حرص وزارة تنمية المجتمع على توظيف البرامج التقنية المتطورة في ظل إنجاز ربط أنظمة الوزارة، بهدف تسريع الوصول إلى الخدمات والمهام المطلوبة، وتفعيل أنظمة تواصل شفافة في بيئة افتراضية، بما يعزز كفاءة استمرارية الأعمال وتحقيق الإنتاجية المطلوبة.

وقالت وحيدة خليل إن الوزارة أتاحت محاضرة "إعداد عن بعد" للمستفيدين من منحة الزواج والتي ألقاها الدكتور عبدالعزيز الحمادي، بشكل مباشر للشباب المستفيدين من المنحة عبر أجهزتهم الذكية، حيث تم إرسال رابط برسالة نصية مضمونها "#خلك _في _البيت واضغط على الرابط لمتابعة البث مباشرة"، إلى هواتف المسجلين في الدورة المستوفين لشروط الحصول على المنحة، حيث تعد المحاضرة شرطاً إلزامياً للحصول على منحة الزواج، والتي كانت في السابق تتم في قاعات تتسع لمئات الشباب والفتيات، ويتم إنجازها بشكل دوري على مدار العام في مختلف إمارات الدولة.

وأضافت وحيدة خليل أنه في سياق تقديم خدمات ذكية ومبتكرة للمتعاملين، فقد بادرت الوزارة بمواصلة برنامج "إعداد" عن بُعد، تيسيراً للشباب المقبلين على الزواج لاستكمال شروط استحقاق صرف المنحة. وفي سابقة خدماتية نوعية، تمكنت الوزارة من خلال نظام ذكي وعبر خاصية التسجيل المباشر، من رصد المستفيدين وآلية ووقت متابعتهم للمحاضرة، وبالتالي إجازة حصولهم على المنحة، وذلك بعد تسجيل دخولهم إلى المحاضرة برقم الهوية.

الجدير بالذكر أن وزارة تنمية المجتمع كانت استهدفت خلال العام الماضي، 5952 شاباً وشابة من المقبلين على الزواج الذين التحقوا بــ 32 دورة تم تنظيمها على مستوى إمارات الدولة ضمن برنامج "إعداد" الموجّه للشباب المواطنين، والذي تقوم على تنفيذه إدارة منح الزواج في إطار البرامج والخدمات التوعوية والتأهيلية التي تتبناها الوزارة لتعزيز وتحفيز بناء أسر مستقرة ومتماسكة. ويشمل برنامج محاضرات "إعداد" 5 محاور أساسية وثابتة في جميع الدورات وهي: العلاقات الأسرية، التوافق في الحياة الزوجية، التخطيط المالي، وشراكة الزوجين في تربية الأبناء وتعزيز المواطنة، التحديات الأسرية، يتم تنفيذها وفق خطة سنوية معتمدة تشمل جميع إمارات الدولة في فترات صباحية ومسائية خلال أيام الأسبوع.