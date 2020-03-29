ترشيح محمد بوخاطر لرئاسة اللجنة التنظيمية الخليجية للملاكمة

المصدر: وام

اعتمدت الأمانة العامة للجنة الأولمبية الوطنية ترشيح محمد بو خاطر نائب رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة لرئاسة اللجنة التنظيمية الخليجية، وبعثت رسالة رسمية إلى الأمانة العامة للجان الأولمبية الخليجية بهذا الشأن ، خاصة أن مقر اللجنة التنظيمية الخليجية للملاكمة موجود في أبوظبي.

وأكد حسن الحمادي أمين سر اتحاد الإمارات للملاكمة أمين سر اللجنة التنظيمية الخليجية أن الاتحاد رفع خطابا بالترشيح للجنة الأولمبية الوطنية..منوها أن محمد بو خاطر ليس غريبا على المشهد العربي والخليجي، كونه عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للملاكمة، ورئيسا للجنة القانونية به، وأن هذا الترشيح جاء بعد التشاور والتنسيق داخل اتحاد الإمارات للملاكمة، ليتولى بو خاطر المسؤولية خلفا لسعادة الشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد.

وقال الحمادي: نتوجه بالشكر والتقدير لسعادة الشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد الذي أكد أنه سيكون دائما معنا بالتوجيه والدعم والمشورة لخبرته الطويلة في إدارة الملاكمة الخليجية والآسيوية والعالمية..لافتا إلى أن اتحاد الإمارات تحت رئاسته قاد منطقة الخليج بالكامل إلى تأسيس وتطوير اللعبة، وكان وراء تنظيم البطولات الخليجية الأولى على مستوى الكبار والشباب والناشئين مما حقق نقلة نوعية للعبة على مستوى المنطقة، قبل أن يعتزل العمل الرياضي لظروفه الخاصة.. وأعرب عن امتنانه لأنس العتيبة رئيس الاتحاد الإماراتي للملاكمة الذي واصل المسيرة وحقق إنجازات إدارية كبيرة مشهود لها .

وعن الخطوات التالية لهذا الترشيح أوضح الأمانة العامة للجنة الأولمبية الوطنية على تواصل مستمر مع أعضاء اللجنة التنظيمية الخليجية وهناك قبول عام بالترشيح وبانتظار رد الأمانة العامة للجان الأولمبية الوطنية العربية، ومن الوارد أن يتم عقد اجتماع قريبا عن بعد من خلال نظام " الاتصال المرئي" للتشاور حول الكثير من الأمور والمستجدات على الساحة الخليجية، واعتماد تصورات المسابقات في المرحلة المقبلة للاستمرار في مسيرة تطوير اللعبة بالمنطقة.