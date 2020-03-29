«دبي للمستقبل» تستشرف تحديات «كورونا» بتقارير شاملة

المصدر: دبي ــ البيان

توظف مؤسسة دبي للمستقبل، طاقاتها وإمكاناتها كافة، لإيجاد حلول مبتكرة، تدعم جهود دولة الإمارات في التصدي لفيروس «كورونا» المستجد، لتعزيز التعاون والاستباقية في مواجهة الظروف والتحديات الصحية التي يشهدها العالم.

وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن المؤسسة تعمل على إعداد مجموعة شاملة من التقارير الاستشرافية والأبحاث والدراسات الخاصة بالتحديات الصحية الناجمة عن فيروس «كورونا» المستجد، بالتعاون مع شركاء المؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف توظيف التقنيات الحديثة، في دعم جهود القطاع الصحي في دبي، ودولة الإمارات، والاستفادة من الممارسات العالمية الناجحة في هذا المجال.

وسيتم توظيف التقارير الصادرة عن «أبحاث دبي للمستقبل»، في استشراف مستقبل دبي في المرحلة المقبلة، وكيفية مواكبة التغيرات الناجمة عن الفيروس في القطاعات الاقتصادية المستقبلية.