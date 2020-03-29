تقنيات متطورة للكشف عن الفيروس والنتائج خلال ساعات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد راشد القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «صحة» أن لديهم «تقنيات متطورة للكشف عن فيروس كورونا، بحيث تظهر نتائج الفحوصات خلال ساعات، مما يمكن من عزل المصابين حتى لا يختلطوا مع غيرهم مما يسهم في الحد من انتشار الفيروس».

وأضاف أن إطلاق هذه المبادرة، جاء بالتنسيق والتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، إذ إن التشخيص المبكر للحالات المصابة بالفيروس يساعد على احتواء تفشي المرض.

من جهته، قال محمد حواس الصديد، الرئيس التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لشركة «صحة» إن على الراغبين في إجراء الفحص القيام أولاً بإجراء التقييم المبدئي لحالتهم من خلال الاتصال على خدمة استجابة 8001717، والإجابة عن بعض الأسئلة التي تتعلق بحالتهم، وفي ضوء ذلك يتم تحديد موعد لزيارة مركز المسح المقام في مدينة زايد الرياضية لإجراء عملية الكشف عن الفيروس وستعطى الأولوية لمن لديهم أعراض مرضية، وإلى كبار المواطنين، والحوامل، ولمن لديهم أمراض مزمنة.

فحص

أما الراغبون في إجراء الفحص عن الفيروس للاطمئنان فقط ولا تستدعي حالتهم إجراء الكشف فإن إجراء الكشف سيكون بكلفة مادية 370 درهماً.

وأضاف أن للمركز 4 مداخل (مسارات) يمكن من خلالها إجراء الفحص اللازم للكشف عن الفيروس والذي يتم من داخل السيارة، فلدى اقتراب السيارة من مركز الفحص في مدينة زايد الرياضية يتلقى الشخص رسالة صوتية على ترددات محطة ( اف ام) عبر جهاز الراديو في السيارة، وهي عبارة عن رسالة ترحيب من شركة «صحة» (شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ترحب بكم في مركز المسح)، وتطلب من الشخص تجهيز بطاقة الهوية الخاصة به، والبقاء في السيارة، مع إبقاء نوافذ السيارة مغلقة لحين الوصول إلى نقطة التسجيل عند مدخل المركز، وعند نقطة التسجيل يستقبله أحد موظفي شركة «صحة»، ويقدم له معقماً طبياً لتعقيم يديه، ويطلب منه إدخال بطاقة الهوية الخاصة به في القارئ الإلكتروني، وبعد التأكد من التسجيل يتم سحب البطاقة، والمتابعة للأمام والاقتراب قليلاً إلى النقطة الثانية وهي الخاصة بأخذ المسحة.

وأوضح أنه عند النقطة الثانية يتقدم أحد الممرضين من الزائر للمركز، ويطلب منه فتح نافذة السيارة وإرجاع رأسه للخلف من أجل أخذ المسحة من الأنف، وبعد أخذ المسحة يواصل الشخص السير بسيارته نحو مخرج المركز، وبعد الخروج يجد لافتة توضح للمراجع أنه سيتم إرسال نتائج الفحص له عبر رسالة نصية قصيرة وأنه بإمكانه الحصول على النتيجة كذلك عبر التطبيق الذكي لشركة «صحة».

وأكد محمد حواس الصديد ضرورة ذهاب المراجع إلى منزله بعد الانتهاء من إجراء الفحص في مركز المسح التابع لشركة «صحة» والبقاء في المنزل لحين وصول النتيجة له والتأكد من سلامته وعدم إصابته بالفيروس، معرباً عن تمنيات شركة «صحة» للجميع بالسلامة والعافية.