محمد بن زايد والسيسي يبحثان هاتفياً العلاقات وجهود احتواء «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي مع عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك بينهما، وسبل دعمه على المستويات كافة.. إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية خاصة تطورات انتشار فيروس «كورونا» المستجد، والجهود المبذولة لوقف انتشاره واحتواء تداعياته.

واستعرض سموه والرئيس المصري - خلال اتصال هاتفي - جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وإجراءاتهما في التعامل مع فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وآليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسات البلدين المعنية في هذا المجال، والاستفادة من تجارب الطرفين في مواجهة هذا التحدي.

وأكد سموه خلال الاتصال، تضامن دولة الإمارات ودعمها لمصر الشقيقة وشعبها في مواجهة الفيروس.. داعياً الله تعالى أن يحفظ شعبي البلدين وشعوب العالم من كل مكروه.

من جانبه، ثمّن الرئيس المصري مواقف دولة الإمارات الأخوية الأصيلة ومبادراتها الإنسانية في التعاون والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة كافة وشعوبها التي تحتاج إلى دعم ومساندة خاصة خلال هذه الظروف الاستثنائية، والتحدي العالمي الصعب الذي يواجهه العالم في السيطرة على الفيروس ووقف انتشاره.

وشدد الجانبان على أهمية تضافر الجهود وتعاون جميع الدول والمؤسسات الدولية، بجانب دور المجتمعات لمواجهة فيروس «كورونا»، وضمان صحة وسلامة الإنسانية، مؤكدين أن الوباء أصبح يشكل تحدياً خطيراً يهدد العالم بأسره على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية، مما يستدعي استجابة سريعة لتوحيد الجهود الدولية وتنسيقها لمواجهة هذه الأزمة وتجاوزها بأقل الخسائر في الأرواح.