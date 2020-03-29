محمد بن زايد: نتضامن مع المملكة المتحدة في هذه الأوقات الصعبة

المصدر: دبي - البيان

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن تمنياته بالشفاء العاجل للأمير تشارلز فيليب ولي عهد المملكة المتحدة، وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تقف متضامنة إلى جانب المملكة المتحدة في هذه الأوقات الصعبة،

مضيفاً: تحدي فيروس «كورونا» المستجد سنواجهه بإذن الله بالإرادة والعزيمة والتضامن بين البشرية جمعاء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»: «نتمنى للأمير تشارلز فيليب ولي عهد المملكة المتحدة.. الصحة والشفاء العاجل ونتطلع لعودته في ممارسة حياته الطبيعية.. قلوبنا معه ومع جميع المصابين في مقاومتهم فيروس «كورونا المستجد».. الإمارات تقف متضامنة إلى جانب المملكة المتحدة في هذه الأوقات الصعبة».

وأضاف سموه: «تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا.. آملين له وللشعب البريطاني الصحة والسلامة.. تحدي «فيروس كورونا المستجد» سنواجهه بإذن الله بالإرادة والعزيمة والتضامن بين البشرية جمعاء».