اختتام فعاليات التمرين المشترك «تعاون الحق 12» في منطقة الشامخة

المصدر: أبوظبي - وام

اختتمت القوات المسلحة فعاليات التمرين المشترك «تعاون الحق 12» في منطقة الشامخة بمشاركة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المعنية.

واشتملت فعاليات التمرين على العديد من المواقف التي تتطلب تدخل الجهات الصحية والإنسانية، بالإضافة للمواقف الأمنية الملازمة لتطبيق إجراءات الحجر الصحي على المناطق.. وقد عكست إجراءات التعامل مع المواقف من قبل الجهات المختلفة احترافية في الاستجابة والتطبيق، وقد أبرزت أهمية تكامل الإجراءات بين مختلف الجهات.

وخرجت الجهات المشاركة بالدروس المستفادة التي تشكل رافداً في تطوير عملية التعلم وتطوير الإجراءات وأساساً لإعداد التمارين المستقبلية.

وتقدم القائمون على إعداد وتنفيذ التمرين بالشكر والتقدير لكل المواطنين والمقيمين في المنطقة على تعاونهم وتجاوبهم التام، الأمر الذي ساهم بشكل كبير وفعال في نجاح هذا التمرين.