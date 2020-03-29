دبي توفر 178 ميغاواط في استهلاك الكهرباء خلال «ساعة الأرض»

المصدر: دبي ـ البيان

حققت إمارة دبي نتائج مهمة في تقليل استهلاك الكهرباء خلال «ساعة الأرض 2020» حيث سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي انخفاضاً في استهلاك الكهرباء في الإمارة قدره 178 ميغاواط، بما يعادل تقليل 74 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وانضم سكان دبي إلى الملايين حول العالم في التعبير عن تضامنهم مع الجهود الرامية إلى التصدي للأخطار الناجمة عن ظاهرتي الاحتباس الحراري والتغير المناخي، من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية خلال «ساعة الأرض» التي احتفل بها العالم من 8:30 إلى 9:30 مساء أمس تحت شعار «عبر بصوتك من أجل الطبيعة»، كما شاركت أبرز معالم دبي والمباني الحكومية والخاصة في «ساعة الأرض» عبر إطفاء أضوائها لمدة ساعة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تنظم الهيئة ساعة الأرض منذ عام 2008، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف رفع الوعي لدى جميع أفراد المجتمع وتسليط الضوء على أهمية تعزيز سلوكيات الاستهلاك الرشيد للموارد، فالغاية من ساعة الأرض يتخطى مجرد إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية لمدة 60 دقيقة، حيث إن الهدف الأسمى هو أن تكون ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه ممارسة اعتيادية في حياتنا اليومية للحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة التحديات البيئية مثل التغير المناخي والاحتباس الحراري والانخفاض غير المسبوق لمعدلات التنوع البيئي».

وأشاد الطاير بالنتائج التي تتحقق خلال «ساعة الأرض» في دبي سنوياً، وحرص جميع فئات المجتمع والدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في دبي على المشاركة فيها لرفع الوعي بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتسليط الضوء على أهمية العمل المناخي في إحداث التغيير الإيجابي، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من الانبعاثات الكربونية.