بلدية دبي تواصل حملة تعقيم وتطهير مناطق ومرافق الإمارة

المصدر: دبي - البيان

قامت بلدية دبي بتعقيم 129 من المواقع والمباني التابعة لها و23 منطقة بمرافقها في الإمارة، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ضمن برنامج التعقيم الوطني، ويستهدف المرافق والأماكن العامة، مع استخدام البلدية أحدث الأجهزة والتقنيات ووفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.

وتأتي أعمال التعقيم تجسيداً للجهود الوقائية الرامية لضمان صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، حيث بدأت الحملة بتنفيذ أعمال التعقيم منذ يوم الخميس الماضي والتي تتخذها جميع مؤسسات وهيئات الدولة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.

وخلال حملة التعقيم، استخدمت بلدية دبي وأول مرة طائرات من دون طيار «درونز» في عمليات التعقيم، والتي تساهم في تعزيز سرعة وسلاسة تلك العمليات بشكل فعّال ومتقدم، كما استخدمت فرق العمل المتخصصة أحدث المركبات والمعدات الخاصة بالرش والتطهير ومنها: أجهزة الرش المقطورة على السيارات والتي تعمل على تفتيت سائل التطهير إلى جزيئات صغيرة، وكذلك المرشات المحمولة على الظهر والتي تعمل بطاقة التجزئة الهيدروليكية، إضافة إلى آلات الرذاذ والتبخير، ويتم استخدام منتجات التطهير المعتمدة لدى البلدية والتي تم تقييمها والتحقق من فعاليتها وتسجيلها في نظام «منتجي» والمطابقة لمواصفات منظمة الصحة العالمية.