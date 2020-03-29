ضاحي خلفان يدعو للوقاية من «كورونا» خلال التعامل مع قضايا المخدرات

المصدر: دبي - البيان

وجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحتياطات الكفيلة بالوقاية من عدوى فيروس «كورونا» المستجد، وذلك خلال التعامل الميداني مع قضايا المخدرات، وعمليات القبض على المروجين أو التجار.

وأكد معاليه أن مجلس مكافحة المخدرات، وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا»، وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، سوف لن يدخر المجلس جهداً في مواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار هذا المرض.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع مجلس مكافحة المخدرات الذي عقد صباح أمس بالاتصال عن بعد بين الرئيس وأعضاء المجلس، بحضور العميد سعيد عبدالله السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية نائب رئيس المجلس، والدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، ومحمد أحمد الكويتي، مدير عام الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، والدكتور حمد الغافري، مدير المركز الوطني للتأهيل بالدولة، رئيس اللجنة الوطنية العليا للعلاج والتأهيل والدمج الاجتماعي، والعميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، رئيس اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الاتجار بالمخدرات، والعميد عبدالرحمن محمد العويس، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، والعقيد الدكتور راشد الذخري رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات.

واستعرض المجلس متابعة ورصد خطوط التهريب التي قد تستهدف منافذ ومداخل الدولة، والتي قد يبتكرها مروجو المخدرات كبديل عن الطائرات والسفن ووسائل النقل البري، في ظل القيود الدولية والمحلية القائمة حالياً على تلك الوسائل بسبب انتشار فيروس كورونا.

كما استعرض المجلس عدداً من الخطط العلاجية التي سيتم تنفيذها لمدمني المخدرات الذين يتقدمون لطلب العلاج.