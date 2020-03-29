شرطة الشارقة تستخدم طائرة من دون طيار لنشر الوعي بـ3 لغات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

استخدمت القيادة العامة لشرطة الشارقة طائرة من دون طيار«درون» من ابتكار أحد عناصرها وهو الملازم الأول عمران المطروشي من إدارة العمليات بهدف نشر الوعي والإرشادات الصحية التي يجب اتباعها لتجنب العدوى بفيروس كورونا، إضافة إلى نقل كل ما يستجد من معلومات وتوجيهات للساكنين في الشارقة بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأوردو.

تقدير

وثمن اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة تجاوب كافة الساكنين في الشارقة وتعاونهم مع التنبيهات التي أطلقتها وزارتا الداخلية والصحة ووقاية المجتمع ببقائهم في بيوتهم، وذلك ضمن برنامج التعقيم الوطني الذي يتم فيه تقييد الحركة المرورية في ساعات محددة، حيث نشرت الطائرة الوعي بـ3 لغات.

وقال إن هذه الخطوة تأتي التزاماً منها وبدورها المجتمعي جنباً إلى جنب مع دورها في حفظ الأمن والأمان، حيث تم توجيه عبارات توعية عبر الطائرة ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة باللغات العربية والإنجليزية والأوردو والصينية والإسبانية والروسية لكافة شرائح المجتمع، تضمنت حزمة منوعة من النصائح والإرشادات والخطوات والتدابير الاحترازية التي يجب عليهم اتباعها خلال فترة التعقيم، مبيناً أن (درون) تغني عن استخدام مكبرات الصوت وتغطي مساحات كبيرة وبارتفاعات مختلفة يسهل التحكم فيها، كما يمكن التحكم في صوتها، إضافة إلى استخدامها في مهام أخرى، وأبرزها حمل الأسلحة الخفيفة والقياس الحراري.

ولفت إلى أن كافة العناصر في شرطة الشارقة على أهبة الاستعداد لتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل اقتدار، وهناك غرفة عمليات تم تشكيلها لتلقي أي استفسارات من الجمهور.

من جهة أخرى أعلن مركز خدمات المرور والترخيص بالقيادة العامة لشرطة الشارقة عن إمكانية إصدار الملكية الإلكترونية الخاصة بمركبات الشركات من خلال تطبيق وزارة الداخلية (UAE MOI)، مع الإعفاء من رسوم التوصيل، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وقال المقدم خالد الكي رئيس مركز خدمات المرور والترخيص إن هذه الإجراءات تأتي انسجاماً مع توجهات الدولة في تقديم كافة الخدمات الشرطية بصورة إلكترونية، وذكية تتواكب ومتطلبات تحقيق الرؤية الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، وبما يضمن كذلك صحة وسلامة جميع المتعاملين، في ظل الظروف الحالية.

وأوضح المقدم الكي، أن الملكية الإلكترونية للشركات معتمدة لمدة عام، ويمكن إبرازها عند الحاجة إذا تطلب الأمر، مشيراً إلى أن مركز خدمات المرور والترخيص، اتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان انسيابية الأعمال، واستطاع بكفاءة؛ تيسير التعامل مع كافة المعاملات وفق النظم والإجراءات المتعلقة بها إلكترونيا، حيث تم إنجاز 5000 معاملة لتجديد ملكية المركبات خلال أسبوع من صدور القرار الأخير الخاص بإعفاء المركبات المنتهية من المستحقات.