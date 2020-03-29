«الوطني»: نجاح اجتماعات اللجان عبر«الفيديو كونفرنس»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أكد المجلس الوطني الاتحادي، نجاح مبادرة اجتماع لجان الوطني عن بعد من خلال خاصية «الفيديو كونفرنس» في أسبوعها الأول، وتحقيقها العديد من المكاسب والمتمثلة في مواصلة أعماله في مناقشة مشاريع القوانين المحالة إليه، والتواصل مع ممثلي الحكومة لتقديم الملاحظات والمقترحات بشأن القوانين المعروضة، استجابة للتوجهات الحكومية الهادفة إلى نشر نظام العمل عن بعد بما يتوافق مع طبيعة وأنظمة العمل في المجلس الوطني الاتحادي وضمان استمرار تأدية الأعمال وتقديم كافة الخدمات في كل الظروف.

وخلال الأسبوع الأول عقد المجلس اجتماعين للجنة بمشاركة 14 عضواً، بمعدل 7 أعضاء لكل اجتماع، الأول ناقشت فيه لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة الذي يتكون من (38) مادة، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات المعنية والمختصة من البلديات والدوائر والهيئات الصحية، والثاني عقدته لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، تم خلاله إعداد ومناقشة تقريرها النهائي، بشأن موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس».

استعدادات

وسبق تلك الاجتماعات، اجتماع تعريفي مع أعضاء اللجان، للوقوف على كافة الاستعدادات المطلوبة لمواصلة اللجان عملها ضمن اختصاصاتها، والاطلاع على الخطط المنفذة من المجلس الوطني الاتحادي، لتفعيل آليات العمل عن بعد عن بُعد عن طريق البرامج التفاعلية للمجلس المعتمدة والذي قام المجلس بتوفيرها لأعضاء اللجان والمعنيين.

ومنذ الأسبوع الأول، أثبتت هذه المنظومة كفاءتها وقدرتها على تحقيق الاستدامة للمسيرة التشريعية في الدولة، وعدم تأثرها بالمتغيرات والظروف التي يشهدها العالم اليوم، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الأوبئة والأمراض والمحافظة على سلامة مختلف فئات المجتمع.

تجربة

وشدد كل من عدنان حمد الحمادي، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ومحمد أحمد اليماحي، رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، على نجاح تجربة العمل عن بعد وتحقيقها للهداف المقرر من تطبيقها، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنه بالرغم من أن الاجتماع كان عبر وسائل الاتصال عن بعد إلا أن اللجان حرصت على الالتزام بكافة الاشتراطات القانونية الواردة في اللائحة الداخلية للمجلس من اكتمال النصاب القانوني وإدارة الاجتماع وفقاً لما تقرره اللائحة وتحرير محضر الاجتماع.

وأشارا إلى أن لجان المجلس الوطني تمضي في مسيرة العطاء خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، وذلك من خلال تضافر جهود كافة المعنيين من أعضاء مجلس وطني وممثلي للحكومة الاتحادية، بما يصب في سرعة إنجاز الأعمال بالدقة المطلوبة.