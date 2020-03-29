كاميرات حرارية في مداخل سوق الجبيل بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

يواصل سوق الجبيل، أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، اتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» وتوعية الجمهور بطرق حماية أنفسهم من العدوى، وسيبدأ استقبال الجمهور على مدار الساعة غداً لتلبية احتياجاتهم من المنتجات الطازجة المتوافرة بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية.

وشملت الإجراءات تزويد مداخل السوق بكاميرات حرارية ترصد جميع الزوار، وفحص حرارة جميع العاملين في السوق قبل الدخول، بمن في ذلك موظفو قسم الأسماك والفواكه والخضراوات واللحوم وموظفو شركة ساند، وتوعيتهم بإجراءات الوقاية الواجب اتباعها.