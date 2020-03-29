«أدنيك» تحوّل مركز إكسل لندن إلى مستشفى ميداني لمواجهة «كورونا»

أبوظبي ـ وام

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» إحدى الشركات التابعة لشركة القابضة «ADQ» عن تعاونها مع الجهات الصحية المختصة في المملكة المتحدة لتحويل مركز «إكسل لندن» للمعارض والمؤتمرات المملوك بالكامل من قبل «أدنيك»، والذي يقع مقره في العاصمة البريطانية لندن، إلى مستشفى ميداني مؤقت لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

وأعربت أدنيك عن تضامنها مع المصابين من مختلف أنحاء العالم، مؤكدة ضرورة أن يلعب الجميع دوراً في مساندة الجهود الوطنية والدولية من خلال العمل مع السلطات الحكومية على مواجهة تفشي وباء فيروس «كورونا» «كوفيد - 19» وحماية أرواح المواطنين، كما أكدت ثقتها في قدرة فرق العمل الطبية في المملكة المتحدة على تجاوز التحديات التي تفرضها هذه الأزمة.

وعملت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض مع إدارة مركز إكسل لندن للمعارض على التعاون الكامل والتام مع هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة، وجميع الجهات الرسمية ذات الصلة، بهدف توفير كافة الإمكانات المتاحة في المركز لتسهيل مهام فرق العمل الطبية.

آثار

ويندرج هذا التعاون وفق استراتيجية شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» الرامية إلى دعم كافة المبادرات الوطنية والدولية التي من شأنها الحد من الآثار الناجمة عن فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، وذلك عبر توفير كافة الإمكانات والمرافق والبنى التحتية المتاحة للجهات ذات الاختصاص على الصعيدين المحلي والدولي.

كما عملت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» منذ أن استحوذت على المركز عام 2008 على توسعته وتطوير كافة البنى التحتية الخاصة به، والتي بدورها ساهمت وبشكل فاعل في تعزيز جاهزيتها ومرونتها، والقدرة على توظيف هذه المرافق في مختلف الاستخدامات والاحتياجات عند الحاجة ووقت الأزمات، وبهذا تعزز «أدنيك» من دورها في برامج محاربة فيروس «كورونا» المستجد، مثمنة الجهود التي تبذلها فرق العمل الفنية والطبية والأمنية على الصعيدين المحلي والدولي، والقادرة على تجاوز التحديات الحالية التي تمر بها جميع دول العالم، متمنية للجميع السلامة.