تعاون بين جامعة الشارقة و«هواوي»

المصدر: (الشارقة-البيان)

وقّعت جامعة الشارقة وشركة هواوي مذكرة تفاهم جديدة تهدف لتعزيز رعاية المواهب المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتزويدها بالمعرفة والمهارات اللازمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة (ICT) للنجاح في مختلف المجالات، حيث تلهم أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمواد دراسية شاملة وتوفر للطلاب تدريباً عملياً على أحدث تقنيات هواوي بهدف تعزيز التعاون المشترك بين جامعة الشارقة وهواوي.

وقعت الجامعة الاتفاقية خلال لقاء مشترك عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث وقعها من مقر جامعة الشارقة مديرها الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، ومن مقر شركة هواوي رئيسها التنفيذي في الدولة لي شي، بحضور الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وعدد من المسؤولين من ذوي العلاقة من الطرفين.