1072 من كبار السن وأصحاب الهمم استفادوا من توصيل الأدوية

المصدر: الشارقة - وام

قامت إدارة الرعاية المنزلية التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية إلى منازل كبار السن وأصحاب الهمم لحمايتهم وذويهم من مراجعة المستشفيات أو المرافق الصحية، لتقليل فرص التقاط العدوى والحد من انتشار الوباء المستجد.

وقالت خلود عبد الله آل علي مدير إدارة الرعاية المنزلية إن الدائرة وضعت عدداً من المبادرات الصحية والوقائية خلال هذه الفترة ضمن خططها الاستراتيجية الرامية إلى وقاية الحالات من المخاطر بخطوات استباقية تضمن حماية مختلف فئات أفراد المجتمع ولا سيما كبار السن والأطفال وذوي المناعة الهشة.

وكشفت مدير إدارة الرعاية المنزلية عن أنه خلال 5 أيام استفاد نحو 1072 فرداً من كبار السن وأصحاب الهمم من منتسبي الرعاية المنزلية بتوصيل الأدوية وخاصة لشهري «مارس» و«أبريل» المقبل، فيما تم وضع خطة مستمرة لتوصيل الأدوية إلى منازل أصحابها خلال الأشهر المقبلة بما يتوافق مع معايير حفظ الأدوية.

وأشارت خلود آل علي إلى أن فريق العمل القائم على مهمة توصيل الأدوية لا تقتصر مهمتهم على التوصيل فقط، وإنما يقومون بتعريف المستفيدين كيفية استخدام الأدوية والجرعات والأوقات المحددة، وكيفية تخزين الأدوية وطرق حفظها ودرجات الحرارة المناسبة لها علاوة على تقديم الإرشادات والاستشارات الوقائية وتوجيههم بكيفية قياس الضغط أو السكر وكيفية أخذ جرعة الدواء وفق الموصى به لضمان الحفاظ على سلامة كبار السن والفئات الضعيفة والقائمين على خدمتهم.

وأضافت آل علي أن إدارة الرعاية المنزلية تتيح للراغبين في الحصول على خدمة الرعاية المنزلية التواصل على 8007080، أو عبر الموقع الإلكتروني https://sssd.shj.ae/، أو خدمة الواتساب عبر الرقم 065015995 وذلك ضمن جهودها المستمرة لتقديم خدمات متميزة تراعي ظروف واحتياجات مستفيديها من مختلف الفئات العمرية.