بدء إنشاء الطرق الداخلية والبنية التحتية لمنطقة الصدر بأبوظبي

المصدر: أبوظبي-وام

بدأت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» بتنفيذ أعمال مشروع إنشاء الطرق الداخلية والبنية التحتية لمنطقة الصدر في أبوظبي، وذلك على مساحة تبلغ 3.6 ملايين متر مربع، بتكلفة تقدر بـ294.7 مليون درهم.

ويشتمل المشروع على تطوير 4 مناطق وهي رأس الصدر، والصدر A، والصدر B، والشاطئ، حيث ستساهم البنية التحتية المقرر تنفيذها في منطقة الصدر بخدمة 520 قسيمة، منها 436 قسيمة سكنية، ومسجدان، و16 حديقة، و16 مركزاً تجارياً، و50 مرفقاً خدمياً واجتماعياً.

وتنفذ البلدية المشروع بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث من المقرر تسليمه في شهر يوليو 2021، بحسب الخطة المعتمدة للإنجاز وفقاً لأرقى المواصفات وأعلى المعايير العالمية.

خطة

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن المشروع يندرج ضمن خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة البنية التحتية في أبوظبي وضواحيها، وخصوصاً في المناطق التي تشهد نمواً متصاعداً وبالشكل الذي يتطابق ورؤية حكومة أبوظبي بشأن ترسيخ قيم الاستدامة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحديثة وفقاً لأرقى المعايير العالمية.

وأوضحت البلدية أن المشروع يشتمل على تنفيذ شبكة للطرق الداخلية والرئيسة والفرعية، ومنها القيام بأعمال التسوية الترابية، إضافة إلى أعمال نقل وتمديد وإعادة تمركز لبعض خدمات البنية التحتية مثل خطوط الكهرباء، وأعمال محطات التوزيع الثانوية، إلى جانب شبكة مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.

كما يشمل المشروع إنشاء شبكة طرق داخلية بطول 22 كيلومتراً، وتمديد كابلات كهربائية بطول 108 كيلومترات، وبناء 27 محطة كهرباء، وتركيب خطوط مياه بأقطار مختلفة مع كافة الملحقات بطول 28.3 كيلومتراً، فضلاً عن إنشاء شبكة صرف صحي بطول 18.3 كيلومتراً لتغطية القسائم مع جميع الأصول، وإضافة عبارات مستقبلية، ونقل خطوط الخدمات المتعارضة مع الطرق.