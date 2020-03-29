3000 مشارك في أسبوع تقنيات التعلم عن بعد

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

انطلقت أمس فعاليات أسبوع تقنيات التعلم عن بُعد، لموظفي وزارة التربية والتعليم الذي يمكنهم من حضور ورش إلكترونية من خلال منصة learning curve التابعة لإدارة التدريب والتنمية المهنية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساء، على أن يخضعوا لاختبار قصير بعد إتمام حضور الورشة ليتمكنوا من الحصول على شهادة تدريب، وبلغ عدد المسجلين في ورش أسبوع تقنيات التعلم عن بُعد أكثر من ثلاثة آلاف مستفيد.

تقنيات

ويهدف أسبوع تقنيات التعلم عن بُعد لتدريب الموظفين العاملين عن بُعد في وزارة التربية والتعليم على أنظمة التعلم عن بعد لضمان جودة عملهم، وتوفير الأدوات والأنظمة المتاحة لجميع الموظفين لنجاح العمل عن بُعد.

وطرحت الوزارة ورشاً تدريبية عدة، منها: العمل عن بُعد والتعلم عن بُعد باستخدام برمجية مايكروسوفت التعليمية باللغتين العربية والإنجليزية، وتعرف المشاركون على طريقة الدخول إلى Microsoft Teams وتوظيفه في بث الدروس الإلكترونية، كما تعرف المشاركون إلى خصائص البرنامج لدى المتعلمين وكيفية تفعيل المحادثات بين المتعلمين.

تدريب

وضم التدريب ورشة تصميم محتوى تفاعلي باستخدام Articulate Storyline وكيفية إنشاء شريحة تحتوي على نص وصورة وشكل، وطريقة إنشاء زر وتحريره وعملية إدراج وتحرير الشخصيات والتعامل مع العناصر الحرة في إنشاء شرائح تفاعلية بالإضافة للتحكم بإعدادات المشروع.

كما شمل التدريب ورشة حول تصميم الرسوم المتحركة Powtoon وكيفية إنشاء فيلم كرتوني وطريقة تحرير عناصر الفيلم وإضافة المؤثرات الحركية والصوتية للفيلم وتصديره.

تنفيذ

وكانت الوزارة قامت بتنفيذ التدريب التخصصي عن بعد، لأكثر من 25 ألف معلم وإداري في المدارس الحكومية بالإضافة إلى أكثر من 9200 معلم ومدير مدرسة من المدارس الخاصة، حيث ركزت خلال أسبوع التدريب المعتمد، على تحقيق مجتمعات تعلم افتراضية تعزز من قدرات المعلم على إدارة العملية التعليمية عن بعد، وتوثيق أفضل الممارسات الكفيلة بتحقيق جودة الأداء في عملية التعلم وبكفاءة عالية.

وتصب جميع الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة في مصلحة الطلبة والكوادر التعليمية، وتأتي كخطوة استباقية تتماشى مع المستجدات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وتوفير أقصى معايير السلامة العامة في المجتمع المدرسي.