7400 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي-البيان

تواصل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على مدار الساعة حملاتها التفتيشية المكثفة على المنشآت الغذائية بإمارة أبوظبي، للتحقق من مدى التزامها بتدابير الصحة والسلامة العامة، وتقيدها بالتعاميم الوقائية التي أصدرتها الهيئة ضمن التدابير الاحترازية التي تنفذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره والحفاظ على صحة المجتمع، وذلك انطلاقاً من حرص الهيئة على تحقيق أرقى مستويات السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي ورفع المستوى الصحي للمنشآت الغذائية فيها.

ونفذت الهيئة في الأيام الثلاثة الأخيرة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، 7400 زيارة تفتيشية في أبوظبي والعين والظفرة، تحقق خلالها مفتشو الهيئة من التزام المنشآت الغذائية بتطبيق برامج التعقيم والوقاية، وتقيد العاملين فيها باستخدام أدوات الوقاية اللازمة كالقفازات والكمامات وغطاء الرأس والنظافة العامة، والحفاظ على المسافة الآمنة بين العاملين والمتسوقين، ومراجعة سجلات اللياقة الصحية للعاملين في هذه المنشآت، إلى جانب تقيدها بالتعاميم والإرشادات التي أصدرتها الجهات المنظمة في هذا الشأن.

وألزمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في وقت سابق كافة المنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي، بجملة من التدابير الاحترازية من ضمنها تطبيق التباعد الاجتماعي ومنع تجمع المتسوقين أثناء عملية الشراء.