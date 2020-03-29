دعوة المزارعين لتوريد منتجاتهم والاستفادة من خدمات «أبوظبي للسلامة الغذائية»

المصدر: أبوظبي -البيان

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أصحاب المزارع المنتجة للخضراوات والفاكهة على مستوى إمارة أبوظبي إلى توريد منتجات مزارعهم للهيئة، والانضمام إلى برنامج عقد توريد المنتجات المحلية الذي تتيحه لكافة أصحاب المزارع على مستوى الإمارة.

وأكدت الهيئة حرصها على استفادة المزارعين من الأسعار التنافسية التي يقدمها عقد توريد المنتجات المحلية، بالإضافة إلى الخدمات الفنية واللوجستية المقدمة للمزارع المتعاقدة، والتي تشتمل على شبكة ممتدة من مراكز التسلّم تنتشر بالقرب من المزارع على مستوى مناطق إمارة أبوظبي، وخدمات الدعم الفني وخدمات الفرز والتعبئة والتغليف وصولاً بالإنتاج إلى مختلف أسواق الدولة.

وقال سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: إن الهيئة لديها تعاقدات قائمة بالفعل مع مئات المزارع، ومنها مزارع حاصلة على شهادة «جلوبال جاب» العالمية ومزارع عضوية، ولكنها تأمل استفادة كافة أصحاب المزارع في إمارة أبوظبي من خدمة عقد توريد المنتجات المحلية، وغيرها من الخدمات اللوجستية والتجارية التي توفرها للمزارع المتعاقدة والتي تورد منتجاتها وفق دليل المعايير والمواصفات لكل منتج، مشيراً إلى أنه في ظل الظروف الحالية ربما يصعب على المزارعين توريد منتجاتهم مباشرة للأسواق.

وأضاف إن الهيئة ترتبط بعقود شراكة مع مراكز بيع التجزئة الكبرى في الدولة مثل كارفور واللولو وجمعية أبوظبي التعاونية وسبينس، وتقوم بتوريد كميات كبيرة من منتجات المزارعين إليها بصورة منتظمة.

وأوضح أن الانضمام لبرنامج عقد توريد المنتجات المحلية سيوفر على المزارعين الكثير من الخدمات اللوجستية، ويقلل من الهدر الناتج عن عمليات النقل أو الفرز غير السليمة، حيث يوجد لدى الهيئة 17 مركز تسلم على مستوى إمارة أبوظبي يقوم المزارعون بتوريد منتجاتهم إليها، ومن ثم يتم فرز المنتجات الموردة بمعرفة مهندسي الجودة ثم يتم نقلها مباشرة إلى مركز الفرز والتعبئة الأقرب.