ِ«قانونية دبي» تطبّق برنامج التدريب عن بُعد

المصدر: (دبي - البيان)

طبقت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي عبر منصتها الإلكترونية برنامج التدريب عن بُعد للمستشارين القانونيين المقيدين لديها، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على الصحة العامة.ويستفيد من فرص التدريب عن بُعد الذي ينفذه مركز دبي للتطوير المهني القانوني التابع للدائرة، حتى مطلع شهر أبريل المقبل ما يزيد على 200 مستشار قانوني من أصل 2415 مستشاراً قانونياً مقيداً لدى الدائرة ينتمون إلى 71 جنسية، وبواقع 70 دورة تدريبية، حيث يتم التدريب وفق أحدث أنظمة أساليب التعليم التفاعلي دون حاجة المتدرب للحضور إلى المركز.

وأشار الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، إلى أن توفير التدريب عن بعد جاء في إطار الجهود الرامية إلى اتخاذ الخطوات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.