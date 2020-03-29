«الموارد البشرية» تفعّل العمل عن بعد عبر خدماتها الإلكترونية

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تفعيل العمل عن بعد وتقديم خدماتها عبر القنوات الإلكترونية، بما فيها موقعها الرسمي وتطبيقاتها للهواتف والأجهزة الذكية، مؤكدة أنه بناء على هذا القرار سيتم إغلاق كل مراكز «توطين» ومراكز «إسعاد المتعاملين"، اعتباراً من اليوم حتى إشعار آخر.

وأشارت الوزارة عبر نافذتها الإلكترونية على «تويتر»، إلى أن الخطوة تأتي توازياً مع تدابير التصدي لفيروس كورونا، ودعم إجراءات الحد من انتشاره، مشددة في الوقت نفسه حرصها على ضمان تقديم خدماتها الإلكترونية بالفعالية نفسها والكفاءة التي كانت تقدم في مراكز سعادة المتعاملين ومراكز توطين التابعة لها.