"صحة" تطلق مبادرة متميزة للكشف عن فيروس كورونا

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" مبادرة متميزة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، COVID-19، وأقامت مركزاً لإجراء الفحص بالتعاون والتنسيق مع دائرة الصحة في أبوظبي، وذلك في إطار حرصها على سلامة أفراد المجتمع، والاطمئنان على صحتهم، وضمن التدابير والإجراءات التي تتخذها "صحة" للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

ويعمل مركز المسح التابع لشركة "صحة" والذي أقيم في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي طيلة أيام الأسبوع، يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، وتم تجهيز المركز بالتقنيات والكوادر الطبية والفنية التي تتفانى في تقديم الرعاية اللازمة للمواطنين والمقيمين وفقاً لأعلى المعايير العالمية، بحيث يتم إجراء الفحوصات اللازمة خلال 5 دقائق تقريباً، ويقدم المركز خدماته بمعدل 600 شخص يومياً.

وقال الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة – أبوظبي إن إقامة مركز المسح تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحرص سموهما على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وفي إطار التدابير التي تتخذها دولة الإمارات لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيراتها.

وأضاف أن القيادة الرشيدة حريصة كل الحرص على العناية والاهتمام بكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، والمحافظة على صحتهم وسلامتهم وحياتهم، وإن كل ما تقوم به دولة الإمارات كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "هو لحماية الدولة وأهلها والمقيمين على أرضها؛ فهذه أمانة في أعناقنا وواجب علينا أن نؤديه؛ ولن نترك أي فرصة إلا ونستغلها لحماية الدولة وأهلها"، وتماشياً مع هذه التوجيهات فإن دائرة الصحة في أبوظبي، وبالتعاون مع شركة "صحة" تبذل قصارى جهدها للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، COVID-19.

وأوضح أن دائرة الصحة في أبوظبي تعمل على استحداث نموذج صحي عالمي في إمارة أبوظبي، وامتلاك أفضل نظم الرعاية الصحية التي تستند إلى التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه أكد راشد القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "صحة" أن "صحة" وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، تأخذ على عاتقها مسؤولية توفير رعاية صحية متميزة للمجتمع، وبما يتسق مع استراتيجية وأهداف حكومة أبوظبي الرامية لتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة، ورؤية أبوظبي 2030، التي تهدف إلى أن يتمتع جميع سكان أبوظبي بأرقى مستويات الرعاية الصحية.

وقال إن إطلاق شركة "صحة" لهذه المبادرة، بالتنسيق والتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، يأتي تماشياً مع جهود دولة الإمارات لمكافحة فيروس كورونا الجديد، COVID-19، إذ إن التشخيص المبكر للحالات المصابة بالفيروس يساعد في احتواء تفشي المرض، خاصة وأن لدى شركة "صحة" تقنيات متطورة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بحيث تظهر نتائج الفحوصات خلال ساعات، مما يمكن من عزل المصابين حتى لا يختلطوا مع غيرهم مما يسهم في الحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن شركة "صحة" تعد حجر الزاوية في قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام، وتحظى بسجل حافل في توفير رعاية صحية متقدمة للمجتمع، عبر شبكة رعاية تعد الأكثر تكاملاً في دولة الإمارات، إذ تضم منشآتها الطبية أفضل الإمكانيات المتطورة، وتمتلك التقنيات التي تمكنها من إحداث نقلة نوعية على صعيد رعاية المرضى، على أيدي كوادر طبية متميزة في مختلف التخصصات من ذوي الشغف برعاية المرضى، والمدعومين بنخبة من القيادات الكفؤة.

وحول مركز المسح الذي أقامته شركة "صحة" قال محمد حواس الصديد، الرئيس التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية، التابعة لشركة "صحة" إن على الراغبين في إجراء الفحص القيام أولاً بإجراء التقييم المبدئي لحالتهم من خلال الاتصال على خدمة استجابة 8001717، والإجابة على بعض الأسئلة التي تتعلق بحالتهم، وفي ضوء ذلك يتم تحديد موعد لزيارة مركز المسح المقام في مدينة زايد الرياضية لإجراء عملية الكشف عن فيروس كورونا المستجد، COVID-19، إذ ستعطى الأولوية لمن لديهم أعراض مرضية، وإلى كبار المواطنين، والحوامل، ولمن لديهم أمراض مزمنة.

أما الراغبون بإجراء الفحص عن الفيروس للاطمئنان فقط ولا تستدعي حالتهم إجراء الكشف فإن إجراء الكشف سيكون بكلفة مادية 370 درهما إماراتيا.

وأضاف أن للمركز أربعة مداخل (مسارات) يمكن من خلالها إجراء الفحص اللازم للكشف عن فيروس كورونا المستجد، COVID-19، والذي يتم من داخل السيارة، فلدى اقتراب السيارة من مركز الفحص في مدينة زايد الرياضية يتلقى الشخص رسالة صوتية على ترددات محطة ( اف ام) عبر جهاز الراديو في السيارة، وهي عبارة عن رسالة ترحيب من شركة "صحة" (شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" ترحب بكم في مركز المسح)، وتطلب من الشخص تجهيز بطاقة الهوية الخاصة به، والبقاء في السيارة، مع ابقاء نوافذ السيارة مغلقة لحين الوصول إلى نقطة التسجيل عند مدخل المركز، وعند نقطة التسجيل يستقبله أحد موظفي شركة "صحة" ويقدم له معقم طبي لتعقيم يديه، ويطلب منه ادخال بطاقة الهوية الخاصة به في القارئ الإلكتروني، وبعد التأكيد من التسجيل يتم سحب البطاقة، والمتابعة للأمام والاقتراب قليلاً إلى النقطة الثانية وهي الخاصة بأخذ المسحة.

وأوضح أنه عند النقطة الثانية يتقدم أحد الممرضين من الزائر للمركز، ويطلب منه فتح نافذة السيارة وارجاع رأسه للخلف من أجل أخذ المسحة من الأنف، وبعد أخذ المسحة يواصل الشخص السير بسيارته نحو مخرج المركز، وبعد الخروج يجد لافتة توضح للمراجع أنه سيتم إرسال نتائج الفحص له عبر رسالة نصية قصيرة وأنه بإمكانه الحصول على النتيجة كذلك عبر التطبيق الذكي لشركة "صحة".

وأكد محمد حواس الصديد ضرورة ذهاب المراجع إلى منزله بعد الانتهاء من إجراء الفحص في مركز المسح التابع لشركة "صحة" والبقاء في المنزل لحين وصول النتيجة له والتأكد من سلامته وعدم إصابته بالفيروس، معرباً عن تمنيات شركة "صحة" للجميع بالسلامة والعافية.

لتلقي الخدمة في مركز المسح بالإمكان حجز المواعيد من خلال الاتصال على استجابة 8001717.