بالفيديو.. بلدية دبي تستخدام طائرات "الدرونز" في عمليات التعقيم الوطني

المصدر: البيان الإلكتروني

قامت بلدية دبي بتعقيم عدد 129 من المواقع والمباني التابعة لها وعدد 23 منطقة بمرافقها في الإمارة، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ضمن برنامج التعقيم الوطني، ويستهدف المرافق والأماكن العامة، مع استخدام البلدية أحدث الأجهزة والتقنيات ووفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.

وتأتي أعمال التعقيم تجسيداً للجهود الوقائية الرامية لضمان صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، حيث بدأت الحملة بتنفيذ أعمال التعقيم منذ يوم الخميس الماضي والتي تتخذها جميع مؤسسات وهيئات الدولة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.

وخلال حملة التعقيم، قامت بلدية دبي ولأول مرة تستخدم طائرات بدون طيار الدرونز في عمليات التعقيم، والتي تسهم في تعزيز سرعة وسلاسة تلك العمليات بشكل فعّال ومتقدم، كما استخدمت فرق العمل المتخصصة أحدث المركبات والمعدات الخاصة بالرش والتطهير ومنها: أجهزة الرش المقطورة على السيارات والتي تعمل عل تفتيت سائل التطهير إلى جزيئات صغيرة، وكذلك المرشات المحمولة على الظهر والتي تعمل بطاقة التجزئة الهيدروليكية، بالإضافة إلى آلات الرذاذ والتبخير، ويتم استخدام منتجات التطهير المعتمدة لدى البلدية والتي تم تقيمها والتحقق من فعاليتها وتسجيلها في نظام "منتجي" والمطابقة لمواصفات منظمة الصحة العالمية.