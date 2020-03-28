"الموارد البشرية والتوطين" تغلق مراكز توطين وإسعاد المتعاملين

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تفعيل العمل عن بعد وتقديم خدماتها عبر القنوات الإلكترونية، بما فيها موقعها الرسمي وتطبيقاتها للهواتف والأجهزة الذكية، مؤكدة أنه بناء على هذا القرار سيتم اغلاق كل "مراكز توطين" ومراكز "اسعاد المتعاملين"، اعتبار من يوم غد الاحد، الموافق 29 مارس الجاري، حتى إشعار آخر.

وأشارت الوزارة عبر نافذتها الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، إلى أن الخطوة تأتي توازياً مع تدابير التصدي لفيروس "كورونا المستجد"، ودعم الإجراءات الحكومية للحد من انتشاره، مؤكدة في الوقت نفسه حرصها على ضمان تقديم خدماتها الإلكترونية بالفاعلية نفسها والكفاءة التي كانت تقدم في مراكز سعادة المتعاملين ومراكز توطين التابعة لها.

ودعت الوزارة كافة المتعاملين معها إلى الاستفادة من الخدمات التي سيتم وقف تقديمها عبر تلك المراكز، من خلال الدخول إلى موقعها الإلكتروني (www.mohre.gov.ae) أو عبر تطبيقها الإلكتروني للهواتف والأجهزة الذكية (MOHRE App).

وقالت الوزارة إن خدماتها الذكية متاحة على مدار الساعة، ومتوفرة لكافة متعامليها سواء أكانوا مواطنين أو أصحاب أعمال أو عاملين على موقعها الإلكتروني، لافتة إلى أن تلك الخدمات تغني مراجعي الوزارة عن زيارة مراكز الخدمة.

وبهذه الإجراءات فإن الخدمات التي تقدمها الوزارة فيما يخص مراكز اسعاد المتعاملين ومراكز توطين، لن تتأثر بأي إجراءات يتم اتخاذها في مثل هذه الظروف من أجل المحافظة على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين، وعلى العكس ستضاعف الوزارة جهودها من أجل إنجاز المعاملات بمعدلات أعلى وأسرع.

وتأتي منظومة الإجراءات التي اقرتها وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً، لتعكس قدرتها العالية والمتميزة على تجاوز التحديات التي خلفها فيروس كورونا المستجد.