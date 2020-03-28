شرطة أبوظبي تفعل 17 منصة لزيارة النزلاء عن بعد

المصدر: وام

استكملت شرطة أبوظبي تفعيل 17 منصة ضمن مشروع مبادرة "نافذتي" (الزيارة عن بعد) موزعة على مراكز الشرطة على مستوى امارة أبوظبي فيما يجري تفعيل 8 مراكز في العين والظفرة.

يهدف مشروع مبادرة "نافذتي" إلى التخفيف على الأسر الجهد والوقت لزيارة النزلاء و جمعهم معا خلال زيارات مرئية في أوقات مناسبة عبر ربط وتوفير شاشات اتصال مرئية بين المديرية ومراكز الشرطة على مستوى إمارة أبوظبي.

و أوضح العميد أحمد سيف بن زيتون مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي " أن مبادرة "نافذتي" تأتي للتواصل الذكي عن بعد حيث تجمع النزلاء بأسرهم من خلال زيارات مرئية عبر مراكز الشرطة .. وتعكس هذه الخدمة التي تتم بطريقة سهلة وسلسة وآمنة، وخلال فترة قياسية نقلة نوعية مستوى التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.

و أشار إلى أن الشهر الرقمي" الذي يقام تحت شعار "اكسب وقتك" يأتي استكمالاً للجهود التي بذلتها الجهات الحكومية في أبوظبي مؤكداً الاهتمام بتوفير أحدث تكنولوجيا الاتصال لتعزيز المنظومة الأمنية.

وذكر أنه تم ربط مراكز الشرطة في إمارة أبوظبي بمبادرة "نافذتي" حتى يتسنى للأهالي الاستفادة من مزاياها خصوصاً كبار السن وأصحاب الهمم ولحجز المواعيد التواصل على عدة أرقام هواتف :

025047246

025047388

025047479

02504713