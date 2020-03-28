تمديد برنامج التعقيم الوطني حتى السبت المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تمديد برنامج التعقيم الوطني حتى يوم السبت المقبل 5 أبريل.

وقالت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي الدكتورة فريدة الحوسني، خلال الإحاطة الإعلامية السابعة، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إن "برنامج التعقيم الوطني" الخاص بإجراء التعقيم الكامل والذي يشمل كافة المرافق والنقل العام وخدمة المترو سيمتد حتى 5 أبريل المقبل، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة مساء كل يوم وحتى الساعة السادسة صباح، وسيتم خلال هذه الفترة تقييد الحركة.

وأكدت أن القرارات الاحترازية الأخيرة جاءت لوقاية المجتمع بمختلف فئاته من مواطنين ومقيمين، وشددت على أن القانون يسري على الجميع مواطنين ومقيمين وزائرين، وأن مخالفة التعليمات الصحية تعرض أصحابها المساءلة، مشيرة إلى أنه سوف يتم تشديد الغرامات والسير في كافة الإجراءات القانونية تطبيقاً لقانون الأمراض السارية، وقدمت الشكر لكل من دعم واستجاب لحملة خليك في البيت.