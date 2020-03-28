تسجيل 29 ألف طلب في خدمة تواجدي للمقيمين الذي استحدثته الخارجية

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الدكتور خالد المزروعي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال الإحاطة الإعلامية حول فيروس كورونا المستجد أن دولة الإمارات اتخذت عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية داخلياً على أرض الوطن، وخارجياً من خلال سفاراتها وبعثاتها التمثيلية في الخارج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول حول العالم.

وأكد المزروعي التواصل مع المواطنين من المتواجدين خارج الدولة لحثهم على اتباع تعليمات السلامة والوقاية الطبية، والتواصل مع السفارات أو بمركز الاتصال في الوزارة عند الضرورة، وقال: "تم إجلاء رعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة بناءً على طلب حكوماتهم من الصين، ونقلهم إلى مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي في إطار النهج الإنساني للدولة".

وأوضح المزروعي أنه تم تسجيل 29 ألف طلب من خلال خدمة تواجدي للمقيمين الذي استحدثته وزارة الخارجية للمقيمين ممّن لديهم إقامات سارية ومتواجدين خارج الدولة. مشيراً إلى انه تم التواصل مع كافة المواطنين المتواجدين خارج الدولة للاطمئنان عليهم والمساعدة في تسهيل رجوعهم إلى أرض الوطن.

وشكر المزروعي كافة رؤساء البعثات الدبلوماسية والعاملين فيها لجهودهم المثمرة، خاصة في تيسير أمور المواطنين وضمان رجوعهم للدولة.