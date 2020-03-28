34 عملية إجلاء لمواطني الإمارات ومرافقيهم في الخارج

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكد خالد المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القنصلية أن الجهات المختصة نفذت حتى الآن 34 عملية إجلاء لمواطني الدولة ومرافقيهم في الخارج ضمن رحلات منتظمة، وقال إنه تم تسجيل 29 ألف طلب من خلال خدمة تواجدي للمقيمين الذي استحدثته وزارة الخارجية للمقيمين ممّن لديهم إقامات سارية ومتواجدين خارج الدولة.

وقال خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التي تنظمها الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث حول آخر مستجدات فيروس كورونا الجديد في الدولة أن الوزارة تتابع بعثاتها الدبلوماسية في الخارج والاستمرار بحث المواطنين المتواجدين في الخارج على تجنب الازدحام والبقاء في منازلهم والتواصل مع البعثات الدبلوماسية وطلب المساعدة عبر الرقم الساخن.