اقتصادية رأس الخيمة: إغلاق مركز سعادة المتعاملين وإنجاز المعاملات إلكترونياً

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

في إطار التزام اقتصادية رأس الخيمة بالتدابير والتوجيهات للتصدي لفيروس كورونا المستجد وللحد من انتشاره وبتوفير بيئة صحية آمنة لمتعامليها وموظفيها، فلقد أغلقت الدائرة مركز سعادة المتعاملين ووجهت المتعاملين باستخدام قنواتها الإلكترونية لإنجاز معاملاتهم اعتبارا من يوم الاحد الموافق 29 مارس 2020.

وتأتي هذه التدابير حرصاً من الدائرة على سلامة الجميع، وسيستمر هذا الإجراء لحين إشعار آخر ستصدره الدائرة.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام الدائرة أن المتعاملين لمن لديهم معاملات لدى الدائرة سواء من تجديد رخصة أو إلغائها، دفع مخالفات، متابعة تظلم أو تقديم شكوى لدى قسم الحماية التجارية، أو أي استفسار، بإمكانهم زيارة موقع الدائرة، أو عبر البريد الالكتروني المخصص لإنجاز المعاملات أو مركز الاتصال.

وأشار إلى أن الدائرة اتخذت كل التدابير اللازمة لضمان انسيابية الأعمال في ظل الظروف الحالية واستطاعت ربط موظفيها العاملين عن بعد بأجهزة الدائرة لتيسير التعامل مع كافة أنواع المعاملات، واستكمال الإجراءات الخاصة بها، والتواصل مع المراجعين الكترونياً.