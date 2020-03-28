قائد عام شرطة رأس الخيمة يتابع الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورونا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

اطلع اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، على الموقف العام للإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد، بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي، نائب قائد عام الشرطة، والمديرين العامّين، والعقيد ركن يوسف سالم بن يعقوب، رئيس فريق ضمان جاهزية الخدمات الداخلية والخارجية مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، وعدد من الضباط المعنيين.

وتم استعراض ومناقشة اشتراطات الصحة والسلامة لموظفي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بما يعمل على تحقيق "استمرارية الأعمال" بالاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الشرطية والأمنية المقدمة إلى جمهور المتعاملين، ودعم آلية عمل استخدام التطبيقات الذكية في إنهاء المعاملات والخدمات المقدمة، فضلاً عن مناقشة الخطة الإعلامية التي تهدف إلى توعية العاملين والمتعاملين والجمهور، ونشر ثقافة التعامل وقت الأزمات، مع نشر كل الإجراءات والتعليمات والقرارات التابعة لوزارة الداخلية خلال الأزمة، دعماً للإجراءات الاحترازية في مكافحة فيروس كرونا (كوفيد 19).

من جانب آخر، تم الاطلاع على خطط عمليات الأمن الداخلي للتأكد من مدى جاهزية القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وكفاءتها في أداء الواجبات المستقبلية، إذ أشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية والاستباقية التي تتبعها وزارة الداخلية، متمنياً الأمن والسلامة للجميع.