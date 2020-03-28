موارد الشارقة توضح نظام تقييم أداء الموظف خلال فترة العمل عن بعد

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أوضحت دائرة الموارد البشرية بالشارقة مع بدء تطبيق نظام العمل عن بعد لموظفي حكومة الشارقة عملية تقييم الأداء التي ستخضع لمعطيات مرحلة الأزمة الحالية، حيث أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية استمرارية متابعة تحقيق الأهداف السنوية الخاصة بالموظفين والمعتمدة مطلع العام خلال فترة العمل عن بعد الحالية، موضحاً أن عملية قياس الأهداف ستكون قابلة للتعديل وفقاً لمعطيات الوضع المستجد الراهن، موضحاً أنه في حال تأجيل بعض الأهداف المعتمدة مسبقاً كالأهداف المرتبطة بالفعاليات والمشاريع التي تم إلغاؤها تماشياً مع الأزمة الحالية، فإنه سيتم تمكين الموظف إذا لزم الأمر من التعديل على أوزان الأهداف في مرحلة مراجعة الأداء.

متابعة

وأوضح أهمية دور المسؤول المباشر في متابعة تحقيق الأهداف السنوية المعتمدة، ومتابعة الموظفين وتقديم الإرشادات والدعم اللازم لهم للعمل عن بعد.

وأكد أهمية تكاتف جميع الجهود والدافعية الذاتية من المسؤولين والموظفين لضمان تعزيز كفاءة الأداء الحكومي بجهات ودوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة في ظل الأزمة الحالية التي تواجهها الدولة ويمر بها العالم أجمع.

وبين أن التخطيط الجيد لهذه المرحلة يكمن في إيضاح الأدوار المنوطة بكل موظف وتحديد الأهداف، والتواصل المستمر بين فريق العمل ،واستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية للوصول بنظام العمل عن بعد إلى النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة.