7 ملايين من "دار البر" دعمًا للوطن لمواجهة كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت جمعية دار البر تبرعها بسبعة ملايين درهم لصندوق الأزمات والكوارث، دعمًا لجهود دولة الإمارات وبرامجها للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفي سبيل توفير المعدات والتجهيزات المنشودة لمختلف القطاعات، وفق قرارات الجهات المختصة.



وأكد خلفان خليفة المزروعي، رئيس مجلس إدارة جمعية دار البر، أن مبادرة الجمعية تشكل ترجمة لقيم ديننا الحنيف، واستجابة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وتعكس قيم وفلسفة "دار البر" وسياستها بالوقوف مع الوطن في كل الظروف والحالات، مشددا على أهمية الالتفاف حول الوطن وقيادته، صفًا واحدًا متراصا، لاسيما في الظروف الراهنة.



وأشار خلفان المزروعي إلى مبادرة مجموعة عائلية إماراتية، عبر جمعية دار البر، خلال الأيام القليلة الماضية، للتبرع ودعم جهود الدولة الوقائية وإجراءاتها الاحترازية، بقيمة 12 مليون درهم، لصالح شراء وتوفير سيارات إسعاف ومعدات طبية وتجهيزات خاصة بعمليات الإسعاف، مقدمة إلى مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

