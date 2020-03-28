محمد بن زايد: سوريا لن تكون وحدها في هذه الظروف الحرجة

المصدر: أبوظبي ـ وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً، بالرئيس السوري بشار الأسد.

وذلك في سياق اتصالات سموه لمتابعة الأوضاع الإنسانية للشعوب والدول الشقيقة والصديقة. وبحث سموه والرئيس السوري مستجدات وتداعيات فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» في المنطقة والعالم، والإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في البلدين للتصدي لهذا الوباء، وإمكانية مساعدة ودعم سوريا الشقيقة في هذا الصدد، بما يضمن التغلب على الوباء وحماية شعبها الشقيق.

وأكد سموه ضرورة أن تسمو الدول فوق المسائل السياسية في هذه الظروف الاستثنائية، وتغلب الجانب الإنساني، في ظل التحدي المشترك الذي نواجهه جميعاً، وشدد على أن سوريا البلد العربي الشقيق لن يكون وحده في هذه الظروف الدقيقة والحرجة.

من جانبه رحب الرئيس السوري بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، مثمناً موقف دولة الإمارات الإنساني في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من هذا التحدي المستجد، وأكد ترحيبه بهذا التعاون خلال هذا الظرف، وأشاد بهذه المبادرة بكل معانيها السامية.