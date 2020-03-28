التزام ووعي مجتمعي يتوّجان نجاح مــهام «برنامج التعقيم الوطني»

المصدر: متابعة ـ قسم المحليات

أظهر مجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين وعياً مجتمعياً كبيراً في الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية خلال اليوم الأول من تنفيذ «برنامج التعقيم الوطني»، الذي أعلنت عنه وزارتا الصحة ووقاية المجتمع، والداخلية وبالتنسيق مع كل المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية، لإجراء التعقيم الكامل، والذي يشمل كل المرافق والنقل العام وخدمة المترو خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع من الساعة 8 مساء إلى الساعة 6 من صباح اليوم التالي حتى يوم الأحد.

وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات تظهر حرص العديد من السكان في بادرة طيبة على شكر وتقدير جهود فرق العمل التي تنفذ البرنامج، حيث أظهرت مقاطع فيديو قاطني بنايات سكنية يحيون الكوادر العاملة في تعقيم الشوارع.

فيما أظهر مقطع فيديو لسكان بنايات يرددون النشيد الوطني لدولة الإمارات، تزامناً مع بدء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني وتحية لجهود الكوادر العاملة على تعقيم الشوارع والمرافق العامة، والتي تنفذ هذه المهمة حرصاً على أمن وسلامة المجتمع الإماراتي، حيث صدحت حناجرهم بالنشيد الوطني الإماراتي عالياً، تعبيراً عن حبهم وعشقهم لدولة الإمارات.

جهود

وقبيل بدء تنفيذ عمليات التعقيم توزعت دوريات الشرطة في مختلف أرجاء الإمارات، وكانت الشوارع خالية من الناس التي التزمت بيوتها، عدا الفئات المصرح لها بالعمل والمعفيون من تقييد التنقل أثناء فترات برنامج التعقيم الوطني.

فرق

ومع انطلاق تنفيذ البرنامج الوطني للتعقيم، من قبل الفرق المتخصصة عمليات تعقيم الطرق والمرافق العامة في مختلف مناطق الدولة التي استخدمت الوسائل التقنية مثل «الدرون»، شهدت مختلف إمارات الدولة التزاماً ملحوظاً من قبل السكان بالتعليمات التي دعت إلى تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور خلال أوقات تنفيذ البرنامج.

وفي دبي بدأت بلدية دبي في تنفيذ إجراءات برنامج التعقيم الوطني، وتوزعت فرق العمل المكلفة بعمليات تعقيم الشوارع في عدة مناطق بالتعاون مع الشركاء، وتم استخدام «الدرون» في عمليات التعقيم، وتستمر البلدية في تغطية مختلف المناطق في الإمارة خلال فترة البرنامج.

دعم

وفي أبوظبي، تواصلت أعمال التعقيم وتنظيف الشوارع وسط التزام الجميع بتعليمات السلطات المختصة في عدم الخروج من المنازل، ودعم الجهود الوطنية التي تبذل على مختلف الأصعدة، وتهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة مختلف أفراد المجتمع.

وتوجه المواطنون والمقيمون بتقدير الكوادر المشاركة في تنفيذ البرنامج، مؤكدين أن دورهم يتكامل مع جهود الفرق والكوادر الطبية العاملة في الدولة، التي وصفتها قيادة الدولة الرشيدة بأنها «خط الدفاع الأول عن الوطن».

وشارك مركز أبوظبي لإدارة النفايات تدوير، أمس، بأعمال الغسيل والتعقيم، بالتزامن مع الحملة الوطنية للتعقيم على مستوى إمارة أبوظبي، عبر عقودها التشغيلية، وأعلنت تدوير من خلال التقرير المنشور والصادر عنها مؤخراً، أن عدد المركبات والآليات المشاركة في أعمال التعقيم قد بلغ 781 آلية ومعدة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي معدات ومكائن الرش بمختلف أحجامها المشاركة في كافة قطاعات إمارة أبوظبي قد بلغ 439 معدة، في حين بلغ عدد مركبات غسيل الحاويات 40 مركبة، هذا وبلغ عدد معدات الغسيل الضاغطة 24 معدة، في حين بلغ عدد معدات غسيل الأنفاق 61 معدة، هذا بالإضافة إلى مركبات خاصة ومجهزة وضاغطة للنفايات ويبلع عددها 35 مركبة، ومركبات صهريج المياه والتي يبلغ عددها 18 مركبة، و164 مركبة دائمة.

تعاون

بدورها، واصلت بلدية مدينة الشارقة أعمال التعقيم والتطهير لجميع شوارع ومماشي وأنحاء المدينة، بالتعاون مع الشركاء، القيادة العامة لشرطة الشارقة وشركة الشارقة للبيئة «بيئة»، وذلك ضمن برنامج التعقيم الوطني.

وأكد ثابت الطريفي، مدير عام البلدية، أن أعمال التعقيم تأتي في إطار التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تستمر بشكل يومي في ساعات المساء ولغاية ساعات الفجر، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، لتوفير إجراءات السلامة وشركة بيئة التي تسهم في دعم جهود التعقيم بمعداتها المختلفة لرش الأرصفة والمماشي ورش الدخان المعقم في أجواء المدينة لمنع انتشار العدوى والمحافظة على صحة أفراد المجتمع.

نجاح

بدوره، قال المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة: أول من أمس، بدأت بنجاح الخطة الوطنية للتعقيم الشامل لمرافق وشوارع إمارة عجمان، وذلك بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص. ولفت إلى أنه تم حصر 117 موقعاً للتعقيم مقسم لعدد 83 موقعاً، باستخدام مركبات الغسيل، وعدد 34 موقعاً للتعقيم اليدوي باستخدام أجهزة الرش المحمولة، بالإضافة لجهاز المعقم الأوتوماتيكي الذي يختص بتطهير المناطق السكنية والشوارع الرئيسية، وكذلك يتم تعقيمها عبر صهاريج المياه المحملة بمواد التعقيم المعتمدة والصديقة للبيئة.

حملات

إلى ذلك، تواصل بلدية الفجيرة بالتعاون مع الموارد الطبيعية حملاتها لتعقيم وتطهير كل طرق وشوارع الإمارة، والمرافق والأماكن العامة عبر معدات متخصصة بالرش والتطهير، وفق إرشادات وزارة الصحة ووقاية المجتمع لضمان أعلى مستويات الحماية للحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين وزوار الإمارة، باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتقال فيروس«كورونا»، ومنع انتشاره بين السكان.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم لـ«البيان»، أن عمليات التعقيم والتطهير تتم بشكل مكثف عن طريق فرق عمل مؤهلة ومدربة على كيفية استخدام مواد التعقيم، تماشياً مع جهود الدولة لمكافحة هذا الفيروس، باتخاذ كافة التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظاً على الصحة العامة.

وأشاد الأفخم بتفاعل الجمهور بتعليمات الحكومة الرشيدة بالتزام المواطنين والمقيمين بالإمارة بالإجراءات الاحترازية ومكوثهم في بيوتهم بالتزامن مع برنامج التعقيم، للحفاظ على صحتهم واتقائهم الإصابة بالفيروس، مشدداً على أهمية الالتزام في البيوت، خلال الفترة الراهنة، بتفعيل دورهم في دعم الجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة لحماية المجتمع من انتشار هذا الفيروس، انعكاساً من حرصهم ومسؤوليتهم المجتمعية التي تقع على عاتق الجميع في تحمل دورهم والوقوف في صف الوطن وقت الحاجة.

تدابير

وفي الوقت نفسه، واصلت بلدية أم القيوين وضمن برنامج التعقيم الوطني أعمال التعقيم والتطهير لجميع شوارع ومماشي وجسور المشاة في مدينة أم القيوين وكل مناطقها، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أم القيوين.

وأكد مسؤول في بلدية أم القيوين، أن أعمال التعقيم تأتي في إطار التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تستمر بشكل يومي في ساعات المساء ولغاية ساعات الفجر، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أم القيوين، لتوفير إجراءات السلامة من خلال رش الدخان المعقم في أجواء المدينة لمنع انتشار العدوى والمحافظة على صحة أفراد المجتمع.

متطوعون

لى ذلك، شارك متطوعو فريق «إنقاذ الإمارات» في عمليات تعقيم وتطهير شوارع ومناطق رأس الخيمة خلال الحملة التي انطلقت، مساء أول من أمس، ضمن برنامج التعقيم الوطني للمرافق العامة والخاصة والشوارع والنقل العام، والذي بدأ تنفيذه 26 مارس في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويستمر لغاية تمام الساعة السادسة صباح غد، بهدف نشر قيم العمل التطوعي كواجب وطني.

وأوضح علي المنصوري نائب قائد فريق إنقاذ الإمارات، أن المشاركة تأتي ضمن جهود الفريق لمساندة ودعم دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، لتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير، بمشاركة واسعة من متطوعي الفريق الذي يضم أكثر من 20 جنسية، لافتاً إلى أن المشاركة تستهدف تغطية مناطق الكورنيش القديم، وصولاً إلى جزيرة المرجان، مروراً بمناطق ميناء العرب والجزيرة الحمرا ومواقف المركبات.