بلدية دبي: أجهـزة بمواصفات عالمية لتأكيد أعلى مستويات التعقيم

المصدر: دبي - البيان

بدأت بلدية دبي من مساء أول من أمس، وبالتعاون مع دوائر حكومة دبي، حملة موسعة لتعقيم مناطق الإمارة ضمن الخطة الشاملة التي تستهدف المرافق والأماكن العامة مع استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات ووفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن، وعلى مدى ثلاثة أيام.

وذلك في إطار برنامج التعقيم الوطني الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتعزيزاً للجهود الوقائية المكثفة الرامية لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان أعلى مستويات وقايتهم وحمايتهم، من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد (كوفيد – 19).

وقال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «الحفاظ على سلامة المجتمع، من مسؤولياتنا الرئيسة وهي مسؤولية تتضاعف في مثل هذه الأوقات تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أعلى مستويات الوقاية في الوقت الراهن الذي يواجه فيه العالم أجمع خطر تفشّي فيروس كورونا المُستجد، وخلال هذه الفترة ينصب تركيزنا على المساهمة في توفير الضمانات التي تكفل الاستقرار والأمان للمواطنين والمقيمين والزوار، إذ إن صحة الإنسان وسلامته تتصدر قائمة الأولويات في كافة الأوقات ولا سيما في هذه المرحلة الاستثنائية».

تعزيز

وأشار الهاجري إلى أن بلدية دبي بدأت ومنذ وقت مبكر اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز صحة وسلامة أفراد المجتمع، وأن خطة تعقيم مناطق إمارة دبي تأتي ضمن خطة شاملة، تستهدف تعقيم المرافق والأماكن العامة في إمارة دبي باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات ووفق أفضل المعايير والمواصفات الدولية.

وقال مدير عام بلدية دبي، إن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها حكومة دبي، وتتكامل مع التدابير والإجراءات المكثفة التي تتخذها كافة مؤسسات وهيئات الدولة. وأضاف إن البلدية أنجزت خلال هذه المرحلة تعقيم 73 منطقة وشارعاً، وأنهت تعقيم 129 موقعاً وبناء تابعة لبلدية دبي باستخدام أحدث الأجهزة وبفرق عمل مدربة ومؤهلة تستخدم أحدث المركبات والمعدات الخاصة بالرش والتطهير ومنها: أجهزة الرش المقطورة على السيارات .

والتي تعمل عل تفتيت سائل التطهير إلى جزيئات صغيرة، وكذلك المرشات المحمولة والتي تعمل بطاقة التجزئة الهيدروليكية، بالإضافة إلى آلات الرذاذ والتبخير، ويتم استخدام منتجات التطهير المعتمدة لدى البلدية والتي تم تقييمها والتحقق من فعاليتها وتسجيلها في نظام «منتجي» المعتمد من منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الهاجري أن بلدية دبي تقوم بإجراء الفحوص المخبرية المعتمدة لضمان سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة والتحقق من فاعليتها حيث يتم طلب فحص تأكيد الفعالية efficacy test، ضمن إجراءات التقييم والتسجيل للتأكد من تأثير المنتج ضد جميع أنواع الجراثيم المعلنة في البطاقة التعريفية للمنتج عند الحاجة.

واستنفرت بلدية دبي جهودها من أجل القيام بعمليات التعقيم على الوجه الأمثل بأحدث التجهيزات والإمكانيات المتخصصة بما في ذلك ست سيارات للرش الضبابي (ULV)، و34 سيارة لرش المياه بالضغط، وست من السيارات المستخدمة في تنظيف الشوارع و72 رشاشاً من رشاشات الضغط اليدوية، وعدد كبير من مكائن الرش، ومعدات تنظيف الحاويات.