200 ألف مستخدم لـ«الاستجابة الذكية» في «كهرباء دبي»

المصدر: دبي- وائل نعيم

بلغ عدد مستخدمي خدمة «الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية»، التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي في يوليو 2019، أكثر من 200 ألف مستخدم منذ إطلاقها، وتم تقديم أكثر من 800 طلب دعم لخدمات الكهرباء، أما بالنسبة لطلبات الدعم المتعلقة بخدمات المياه فقد بلغت أكثر من 1000 طلب.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لــ«البيان» إنه بلغ عدد الأعطال التي تمكن المتعاملين من حلها بشكل ذاتي أكثر من 70 حالة، وتعيّن على الهيئة حل 32 حالة فقط، لافتاً إلى أن مختلف المبادرات والخدمات التي تقدمها الهيئة تنسجم مع أهدافها الاستراتيجية وجهودها في تعزيز مكانة إمارة دبي كونها أفضل مدينة في العالم، عبر طرح الأحدث والأسرع من الخدمات الرقمية النوعية.

وأضاف: نجحت المبادرة في تقليل عدد خطوات الحصول على خدمة إصلاح الأعطال من 10 خطوات إلى خطوة واحدة، وتقليل الزيارات الميدانية للفرق الفنية التابعة للهيئة بنسبة 56%، وتقليل متوسط زمن حل الأعطال إلى 43%، ما أسهم في رفع مستوى جودة الخدمة إلى 93%، ورفع ثقة المتعاملين إلى 94% وتحقيق مستوى سعادة عن المبادرة تجاوز 96%.

وتابع الطاير: في حال كان سبب الانقطاع داخلياً، أتاحت الهيئة من خلال المبادرة سهولة الوصول إلى أكثر من 6 شركات صيانة من القطاع الخاص ضمن «متجر ديوا» في تطبيق الهيئة الذكي لتمكين المتعاملين من معالجة الأعطال الداخلية بسهولة ويسر.

تجربة فريدة

وأوضح الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تحرص على تقديم تجربة فريدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، متوافقة وأفضل الممارسات في مجال إسعاد المتعاملين. كما تعمل الهيئة على تحديد المبادرات، التي من شأنها تحقيق سعادة المتعاملين بالاعتماد على أدوات ابتكارية لفهم وتحليل احتياجات وتوقعات المتعاملين من خلال إشراكهم في الاستبيانات ومجموعات التركيز، وتحليل تقارير الاستجابة.

فضلاً عن الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، والدروس المستفادة من مخيمات الابتكار والدراسات الاستقصائية حول تجربة المتعاملين، وتخطي مجالات عمل الهيئة وتوفير خدمات صيانة خاصة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص.

وذكر الطاير أن مبادرة الاستجابة الذكية شهدت إقبالاً كبيراً، ما أسهم في تحقيق وفورات للمتعاملين تزيد على 300 مليون جالون من المياه أي أكثر من 17 مليون درهم إلى جانب تخفيض تكاليف الخدمة بنسبة 23%.

لافتاً إلى أن الهيئة تعتمد على الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية لتوفير خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، وتحقيق استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه للحد من الاستهلاك بنسبة 30 % بحلول 2030، وتحرص على طرح مبادرات مبتكرة تسهم في توفير خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين تسهل حياتهم، وتسهم في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للارتقاء بالخدمات الحكومية لتحقيق سعادة المجتمع، وخطة دبي 2021 الهادفة لجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضل للزائرين.