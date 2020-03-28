«خيرية أم القيوين» تخصص 82 جهاز حاسوب للطلبة

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

خصصت جمعية أم القيوين الخيرية 82 جهاز حاسوب لطلبة المدارس بقيمة 168 ألف درهم سلمت منها 62 جهازاً لمنطقة أم القيوين التعليمية وتبقى 12 جهازاً سوف يتم تسليمها للطلبة المقدمين للجمعية.

وذلك ضمن سلسلة المبادرات الخيرية التي أطلقتها جمعية أم القيوين الخيرية التي تدعم المسيرة التعليمية وتماشياً مع مبادرة «التعلم عن بُعد» التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية وفي إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة الطلبة وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.

توجيه

ووجه الشيخ مروان بن راشد المعلا - رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية - بتوفير عدد من أجهزة الحاسب الآلي للطلاب والطالبات من مختلف المراحل الدراسية لمتابعة تحصيلهم الأكاديمي والعلمي، وذلك لدعم التعليم التفاعلي عن بعد، بحيث يستطيع الطالب متابعة دروسه من أي مكان وفي أي وقت.

وأكد مدير الجمعية عيسى علي بولحيول بأن جمعية أم القيوين الخيرية تخصص كافة إمكاناتها وقدراتها اللوجستية في دعم مبادرة التعليم عن بُعد ودعم الطلبة الذين يمثلون ثروة وطنية نسعى للاهتمام بهم ومساعدتهم في بناء مستقبلهم لكي يساهموا في دعم مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة.

كما أوضح بأن الجمعية قد سلمت أجهزة الكمبيوتر إلى منطقة أم القيوين التعليمية والتي ستقوم بدورها بتوزيع الأجهزة المحمولة على الأسر المتعففة والمستحقة من ذوي الدخل المحدود، كما أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع توجيهات قيادتنا الحكيمة التي تضع التعليم في قمة الأولويات، وكذلك نهجها الدائم الذي يؤمن بالقيم الإنسانية وأهمية العمل الخيري والمجتمعي.