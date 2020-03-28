«سلامة الطفل بالشارقة» تطلق كتيّباً إلكترونياً توعوياً للصغار

المصدر: الشارقة ـ البيان

أطلقت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، كتيباً إلكترونياً لجميع أفراد العائلة، باللغتين العربية والإنجليزية، يتضمن باقة من الأنشطة الفنية، والذهنية المتنوعة، التي تهدف إلى تعزيز أدوات السلامة ومفاهيمها لدى الأسر والأطفال داخل منازلهم.

وقامت الإدارة بنشر وتوزيع الكتيب إلكترونياً على أولياء الأمور، للاستفادة من محتوياته، وتطبيق أنشطته مع أطفالهم في المنزل، وخصصت الإدارة رابطاً إلكترونياً في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي على «تويتر» و«إنستغرام» (@childsafetyuae) للأسر الراغبة في تنزيل الكتيّب والاستفادة منه.

كما أطلقت الإدارة فيديوهات توعوية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوجيه الأهل حول أساسيات وإرشادات السلامة المنزلية، وتوضيح أبرز الأدوات التي قد تشكل مصدر خطر للأطفال.

رعاية

وقالت هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل: «دعت الحاجة اليوم في ظل تواجد الأطفال في المنزل طوال اليوم، إلى ضرورة انتباه الأمهات والآباء بشكل كامل لأطفالهم في جميع الأوقات، سواء عبر تهيئتهم ودعمهم في مبادرة التعليم عن بعد، أو في رعاية الأطفال الأصغر سناً ومراقبتهم خلال اليوم، وتنظيم الأنشطة المفيدة لهم، وعدم الإغفال عنهم ولو للحظة، حرصاً على سلامتهم من مصادر الخطر الموجودة في جميع المنازل».