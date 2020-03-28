أطباء: حظر الشيشة بالمقاهي فرصة للإقلاع عن التدخين

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

أكد أطباء في رأس الخيمة أن قرار حظر تقديم الشيشة في المقاهي والمرافق السياحية، في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، يمثل فرصة أمام المدخنين للإقلاع عن تلك العادة السيئة في ظل حجبها بالمقاهي، وهذا ما له من فوائد صحية واقتصادية واجتماعية جمة.

وأوضح الدكتور الهادي الطيب استشاري أول ورئيس قسم الطب الباطني في مستشفى رأس الخيمة، أن هناك عدة فوائد لقرار حظر تقديم الشيشة في المقاهي والمنشآت السياحية وهي وقتية وآنية، يستفيد المدخن منها في حماية نفسه وعائلته من الأخطار المصاحبة لتدخين الشيشة في الوقت الحالي واحتمال انتقال الأمراض.

وبالأخص فيروس كورونا المستجد عن طريق استعمال نفس الشيشة لأكثر من مدخن خلال اليوم الواحد، ما يؤدي إلى الإصابة إذا كانت استُعملت عن طريق مريض قبله، كذلك خلال هذه الفترة سيمتنع مدخنو الشيشة عن ارتياد المقاهي فيقل احتكاكهم بمخالطين فتقل احتمالات إصابتهم بالمرض.

وأشار إلى أن التدخين عادة قريبة للإدمان ويحتاج الشخص في الفترة الأولى من الإقلاع أن يشغل نفسه بأشياء مسلية ومفيدة، وخاصة خلال فترة البقاء في المنزل، مثل الرياضة والقراءة وممارسة الهوايات المفيدة، ويمكن أن يكون ذلك مفيداً وأكثر اجتماعياً خاصة مع الأصدقاء غير المدخنين.

لافتاً إلى أن الأعراض المصاحبة للإقلاع عن التدخين في الفترة الأولى تشمل النهج والقلق والصداع كما يحدث في بداية رمضان للمعتادين على التدخين والمكيفات الأخرى كالشاي والقهوة.

تغذية ومياه

وأكدت ربا علاء الحوراني، أخصائية تغذية علاجية والحميات ورئيسة قسم التغذية في مستشفى راك، أهمية استغلال فترة حظر تقديم الشيشة بالمقاهي.

حيث يعد التدخين من أكبر التهديدات للصحة العامة التي يواجهها العالم، مشيرة إلى أن المدخن يحتاج في الفترة الأولى للإقلاع إلى زيادة تناول المواد الغنية بفيتامين سي لترميم الرئتين والوقاية من الأمراض، والإكثار من شرب المياه والمشروبات الدافئة، وتناول 3 حصص يومياً من الخضروات والفواكه الطازجة، مثل الفراولة والتوت والتفاح والكيوي، مع الابتعاد عن الكافيين مثل القهوة والنسكافيه لتعارضها مع فيتامين سي.

ارتفاع المبيعات

من جهة ثانية، سجلت مراكز ومحال بيع منتجات التبغ ومعدات الشيشة ارتفاعاً كبيراً في حركة المبيعات خلال الفترة الماضية منذ بدء تطبيق قرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهي والمرافق السياحية، حيث شهدت تلك المراكز استقبال زبائن جدد، وخاصة من العائلات مقارنة بالزبائن الدائمين لديهم. وأوضح عدد من أصحاب تلك المراكز أن حجم مبيعات معدات الشيشة ارتفع مقارنة بالأعوام الماضية.

حيث تتراوح أسعار الشيشة من 70 درهماً وحتى 250 درهماً بحسب نوع الشركة والحجم والإكسسوارات الإضافية المطلوبة من بعض الزبائن، مشيرين إلى أن ارتفاع المبيعات شمل جميع أنواع المعسل بمختلف النكهات، في الوقت الذي أكد فيه بعض الزبائن استغلال تلك المراكز للحصول على أرباح إضافية، حيث تختلف الأسعار من مركز إلى آخر سواء في معدات الشيشة أو أنواع المعسل.

في المقابل أكد أصحاب المقاهي التزامهم بتطبيق قرار حظر تقديم الشيشة لزبائنهم ضمن التكاتف مع التشريعات التي أقرتها دولة الإمارات في هذا الاتجاه، مشيرين إلى أن سلامة المجتمع أولوية قبل التحدث عن الخسائر التي نتكبدها يومياً نظراً لتطبيق قرار الحظر تماشياً مع توقف دوريات كرة القدم على مستوى العالم، حيث إن الشيشة وكرة القدم يمثلان أهم عوامل جذب الزبائن للمقاهي.

وناشد أصحاب المقاهي الجهات المختصة بالحصول على إعفاءات أو المساعدة في إلغاء رسوم الخدمات بهدف تقليل حجم الخسائر التي يتعرضون لها وتشجيعهم على الاستمرار في ممارسة نشاطاتهم وأعمالهم، في ظل توقف أكثر من 99% من الزبائن عن التردد على المقاهي، بالإضافة لوجود العمال، إلى جانب المصاريف اليومية الأساسية.