«شؤون الضواحي » تدعو إلى وقف اللقاءات في المجالس العائلية

المصدر: ( الشارقة - البيان)

أكد خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى أهمية التزام المجالس العائلية بوقف اللقاءات الحالية استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة وولاة الأمر للحفاظ على صحة مرتاديها وسلامتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن دائرة شؤون الضواحي والقرى قامت بوقف كافة فعالياتها ومناسباتها في مختلف مجالس الضواحي في إمارة الشارقة لتطبيق كافة إجراءات السلامة العامة والتي تتلاقى مع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن البرنامج الوطني لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وبالتالي دعم جهود الدولة في تقويض انتشاره والوصول إلى الحماية الدائمة للمجتمع.

وأفاد خميس بن سالم السويدي بأن مجالس الضواحي كانت سباقة لوقف كافة فعالياتها سواء في استقبال تنظيم الأفراح أو الأتراح من منطلق الحفاظ على صحة الأهالي والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من أهدافها التي تمثل غاية قيادتنا الرشيدة.