توفير خدمات محاكم رأس الخيمة «عن بعد» غداً

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

أعلنت دائرة محاكم رأس الخيمة عن توفير كافة خدماتها القضائية والتوثيقية عن بعد من غد تماشياً مع متطلبات المرحلة الحالية التي تستوجب التباعد الاجتماعي للحفاظ على صحة المجتمع وسلامة أفراده جراء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم: إن الدائرة توفر 193 خدمة إلكترونية من خلال موقع حكومة رأس الخيمة الإلكتروني تمكن المتعاملين من استخدامها على مدار الساعة ودون الحاجة للحضور للمحاكم كما توفر باقات متخصصة للمحامين والأفراد والشركات والبنوك من تسجيل القضايا الابتدائية والاستئناف وطعون التمييز والأمور الوقتية والمستعجلة وتقديم ومتابعة الطلبات القضائية وطلبات التنفيذ وطلبات الصرف والطلبات في الأمور الوقتية والمستعجلة بالإضافة إلى توفير خدمات الاستعلام عن تفاصيل جميع أنواع القضايا وقضايا التنفيذ والاطلاع على ملف الدعوى.