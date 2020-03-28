"دبي للإحصاد": سكان دبي الـ 3.385.570 نسمة ملتزمون التزاماً تاماً بأداء واجبهم⁧‫

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مركز دبي للإحصاد أن سكان دبي الـ 3,385,570 نسمة ‏ملتزمون التزاما تاما بأداء واجبهم خلال فترة برنامج التعقيم الوطني، الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية، والذي يشمل كافة المرافق والنقل العام وخدمة المترو خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع ابتداءً من الساعة الثامنة مساء من يوم الخميس الموافق 26 مارس وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020.

من جانبه، تقدم المكتب الإعلامي لحكومة دبي بالشكر لسكان دبي على التزامهم، ناشراً صور تظهر الالتزام التام للسكان بالبقاء في منازلهم وخلو الشوارع خلال عمليات التعقيم الوطني، الذي يهدف لمكافحة فيروس كورونا المستجد.