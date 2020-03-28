تفعيل أجهزة الرادار في دبي لضبط المخالفين لقرار تقييد الحركة المرورية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه على تويتر أن شرطة دبي فعلت أجهزة الرادار لضبط المركبات لمخالفة قرار تقييد الحركة المرورية من الساعة 8 مساءً إلى 6 صباحاً.

وأهاب المكتب أنه يتم التسجيل عبر موقع http://move.gov.ae للحصول على نظام تصريح الحركة، مشيراً إلى أنه سيتم إعفاء القطاعات المستثناة من تلك المخالفات مع التأكيد على ضرورة التسجيل المُسبق للجميع.

وكان مصدر أمني في شرطة دبي أكد أنه تم تفعيل أجهزة الرادارات في دبي لرصد سيارات غير الملتزمين بقرار التعقيم الوطني والتواجد في الشارع من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، داعيا الجميع للتسجيل في الموقع الإلكتروني الذي أطلقته اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي للفئات المستثناة، منوهًا إلى أنه في حالة المخالفة لغير المسجلين أو الذين تضطرهم الظروف القهرية التواجد في الشارع التوجه إلى مرور دبي لإثبات الحالة عبر بطاقة العمل او ما يثبت قهرية الحالة، كذلك في حالة استعمال سيارة أخرى غير المسجلة على النظام.

وأشار المصدر إلى أن من ترغمه الظروف على الخروج من المنزل لسبب ضروري أثناء ساعات "برنامج التعقيم الوطني" الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية" يمكنه مراجعة شرطة دبي.

وأضاف المصدر أنه تم تلقي عدد كبير من الاتصالات من أشخاص تم تصويرهم رغم التزامهم بالسرعة المحددة، عازياً ذلك إلى إعادة ضبط الأجهزة لرصد كل من يخالف تعليمات البرنامج الوطني.

ونوه بالتزام غالبية سكان الإمارة بالإجراءات المرتبطة ببرنامج التعقيم الوطني والبقاء في منازلهم.