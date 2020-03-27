رادارات دبي ترصد غير الملتزمين بالبقاء في منازلهم خلال فترة التعقيم

فعلت شرطة دبي أجهزة الرادار في مختلف شوارع الإمارة لرصد أي سيارة لا تلتزم بتعليمات البقاء في المنازل خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني الذي انطلق مساء الخميس وتلقى مركز الاتصال الموحد 901 في شرطة دبي عشرات الاتصالات من أشخاص تم تصوير سياراتهم بأجهزة الرادار.

وكان قد أطلقت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي موقعا إلكترونيا خاصاً لتسجيل كل من ترغمه الظروف على الخروج من المنزل لسبب ضروري مثل شراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو لضرورة صحية أثناء ساعات "برنامج التعقيم الوطني" الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية" وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية، الذي انطلق مساء اليوم الخميس .

فإذا كنت من سكان دبي ، يمكنك زيارة الموقع الالكتروني move.gov.ae والتسجيل للحصول على الموافقة لمغارة المنزل، حفاظاً على السلامة العامة أثناء عمليات التعقيم التي ستشمل مختلف جنبات دبي، حيث ينطبق شرط التسجيل في الموقع على جميع أفراد المجتمع.

تبدأ عملية التسجيل للحصول على تصريح الخروج ، بإدخال رقم الهاتف النقال الخاص بك، لتصلك بعد قليل رسالة نصية بها رمز التحقق OTP لإتمام طلب تصريح الخروج، ومن ثم تسجيل رقم الهوية الإماراتية السارية، ورقم لوحة السيارة مع الفئة، والجهة التي سيتم الخروج إليها وساعة المغادرة، لتصل الشخص بعد ذلك رسالة تفيد بالموافقة على طلب التصريح.