تعرف على قائمة الـ 14 مخالفة لتدابير كورونا في الإمارات وقيمة كل منها

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة القرار رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط مخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وحدد القرار 14 مخالفة، توقع بحق مرتكبيها حزمة من العقوبات، تتضمن غرامات تتراوح ما بين 500 إلى 50 ألف درهم، بالإضافة الى عقوبات إدارية تصل إلى حد الاغلاق الإداري، فضلاً عن مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، وصولاً إلى إحالة المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.

تاليا قائمة الـ 14 مخالفة وقيمة كل منها:

50 ألف درهم لمن يخالف قرار الاستشفاء الالزامي لإخضاع المصابين في حالة رفضهم مباشرة أو متابعة العلاج المقرر لهم رغم اخطارهم بضرورة ذلك.

50 ألف درهم لمن لا يلتزم بتعليمات الحجر المنزلي، وفقاً لدليل الحجر المنزلي، وإعادة الفحص حسب الإجراءات الصحية، أو الامتناع عن تنفيذها.

50 ألف درهم للمسؤول عن المنشأة غير الملتزمة بقرار الإغلاق و500 درهم للزائر

10 آلاف درهم لمن قام بالدعوى أو التنظيم للتجمعات في الأماكن العامة أو المزارع الخاصة أو العزب و5 آلاف درهم لكل من شارك.

10 الاف درهم، في حال الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لطاقم سفن المأوى

5000 درهم في حال عدم اتخاذ إجراءات التعقيم لوسائل النقل العام

5000 درهم غرامة في حال رفض الشخص إجراء الفحص الطبي عند الطلب

3000 درهم لمن يمتنع عن اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة الأخرى المستثناة من الغلق المؤقت، بالإضافة إلى الامتناع عن تنفيذ امر إزالة أي بناء مؤقت أو اتلاف امتعة او ملابس أو غيرها والثابت تلوثها او احتمال تلوثها باي عامل ممرض دون امكان تطهيرها بالطرق المتبعة.

3000 لمن يخالف احكام اللائحة التنفيذية، لقانون مكافحة الامراض السارية، بشأن دفن أو نقل جثة أي شخص متوفى بأحد الأمراض السارية.

2000 لمن يخالف التدابير الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجاه القادمين للدولة من الدول الموبوءة، بأي من الأمراض السارية .

2000 درهم غرامة مخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية

1000 درهم غرامة لقائد كل مركبة يتجاوز عدد ركابها المسموح به في السيارة الواحد أكثر من 3 أشخاص

1000 درهم لمخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة أو عدم مراعاة مسافة التباعد

1000 درهم غرامة في حال مراجعة أو التردد على المنشآت الصحية في غير الأحوال المقررة .

وبحسب المادة الثانية من القرار فان الغرامة تضاعف في حالة تكرار المخالفة، ويحال المخالف الى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، على ان يتم تحميل المخالف أي نفقات أو تكاليف معالجة الاضرار المترتبة على المخالفة.