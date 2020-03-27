أكبر_من_كورونا حملة من شارقة الإمارات إلى العالم تدعو إلى توحيد الجهود

المصدر: البيان الإلكتروني

دعماً للجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة أزمة فيروس كورونا محلياً وعالمياً، أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، عن إطلاق حملة "أكبر من كورونا" بهدف توحيد الجهود المجتمعية والالتزام والمسؤولية من قبل كافة أفراد المجتمع، وتوفير منصات تتضمن الرسائل والخطابات المتعلقة بتطورات تفشي فيروس "كورونا المستجد" وسبل الوقاية المجتمعية والتحوط من الإصابة وتعزيز الممارسات الاجتماعية الإيجابية.

ويؤكد شعار الحملة أن إيمان البشرية، ووحدة المؤسسات والمجتمعات وإرادة البشرية وقدرتها على تخطي التحديات عبر ما اكتسبته من تجارب عبر التاريخ، وما توصلت إليه من علوم وإمكانيات، أقوى وأكبر من الأوبئة والفايروسات والأزمات الصحية العامة، وأن الوعي والإرادة والالتزام والمسؤولية التي يتميز بها الإنسان اليوم هي العامل الحاسم في تخطي الظروف الحالية والتغلب عليها.

ودعا الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، كافة المؤسسات والأفراد إلى المساهمة في الحملة، مؤكداً ثقته بالقيم والمبادئ النبيلة لدى أي إنسان يعي مدى خطورة وتداعيات المرض على كل دولة ومجتمع وعائلة وفرد في كافة أنحاء الكرة الأرضية، وأننا جميعاً في هذا العالم يجب أن نكون متحدون لمواجهة خطر فيروس كورونا، وبإمكاننا عبر إيماننا ومسؤوليتنا ووعينا والتزامنا وصبرنا أن نكون #أكبر_من_كورونا، ونتخطى الأزمة معاً.

وأوضح المكتب الإعلامي أن توحيد مصادر المعلومات التي تتحلى بالمسؤولية والوعي وتحظى بثقة الجمهور في أوقات الأزمات، يحافظ على معنويات الأفراد ويحد من الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد توثر على إجراءات الوقاية الصادرة عن الحكومات والجهات المعنية حول العالم.

وبين المكتب أن الحملة موجهة إلى المجتمع الإماراتي بكافة فئاته ومكوناته وإلى مجتمعات العالم كافة، وللمؤسسات الإعلامية والتوعوية ومنصات التواصل الاجتماعي والمؤثرين، وكافة منظمات المجتمع بدون استثناء، وأن الغاية منها تتجاوز التعليمات الصحية المستقاة من الجهات المختصة في دولة الإمارات والعالم، وتصل إلى توجيه الممارسات المجتمعية المسؤولة التي قد تتأثر بمستجدات الوضع الصحي على صعيد الأفراد والعائلات والمؤسسات.

وكشف المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن الحملة ستطلق على كافة وسائل التواصل المتاحة وتستهدف الساحتين المحلية والعالمية، وسيتم التواصل بشكل مباشر مع المؤسسات الراغبة بالمشاركة على آلية لتنفيذها ودفعها باتجاه تحقيق أهدافها، وسيتولى المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة مسؤولية استلام الفيديوهات والرسائل التوعوية من المؤسسات المحلية ونشرها وإعادة توزيعها على نطاق واسع لتعميم فائدتها وإيصالها للجمهور.

وحول أبعاد الحملة ودوافعها قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: "تواجه الحكومات والمؤسسات الرسمية والخاصة في كافة أنحاء العالم تفشي فيروس "كورونا19" بكافة السبل الممكنة وأولها التزام الأهالي في منازلهم أو ما بات يعرف بالتباعد الاجتماعي، لكن هذا التباعد، يجب أن يقابل بالمزيد من التقارب والتعاون بين مختلف الجهات المعنية من جهة والمجتمع من جهة أخرى، وبشكل خاص الجهات العاملة في مجال الإعلام أو التي تربطها علاقة مباشرة مع الجمهور وتمتلك منصات تخاطبه من خلالها".

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: "في أوقات الأزمات يصبح وعي والتزام المجتمع، ومصداقية المعلومة عاملاً حاسماً في عملية تجاوزها، حيث تكون المجتمعات في حالة ترقب وانتظار لأي جديد، ما يجعل من الخبر غير الدقيق مغامرة قد تعرض حياة الكثيرين للخطر، لهذا نحن مطالبون اليوم أن تكون رسائلنا دقيقة ومتماشية مع الاجراءات والاحترازات التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة ".

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